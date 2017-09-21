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Общество
 21.09.2017 14:50

Бюджет Волгограда выплатит владельцу BMW 1,3 млн рублей за яму на дороге

Более 1,2 миллиона рублей ущерба и стоимость утраты товарной стоимости в размере 96,5 тысячи рублей выплатит департамент городского хозяйства из казны города владельцу BMW, угодившему в яму на дороге. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда, пострадавшая в ДТП машина марки BMW 520D на основании договора лизинга принадлежит ООО "Торговый дом "Альфа". В марте 2016 года иномарка, согласно документам суда, напротив дома №43 на улице Шурухина наехала на дефект асфальтового покрытия в виде выбоины. В результате машина получила механические повреждения. Досудебная претензия истца о возмещении ущерба осталась без ответа, поэтому он обратился в суд. Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в установленные сроки.

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Как известно, в марте будущего, 2018 года пройдут выборы президента России. Спецгруппа ИА «Высота 102» в течение недели выходила на...

Работу поликлиник Волгограда и Городища оценил столичный эксперт Общероссийского народного фронта. Как сообщает ИА «Высота 102», директор центра...

Прошел  год  со дня выборов в Государственную думу Федерального собрания России...

Политика 21.09.2017 15:56

Из 58 региональных отделений партий, зарегистрированных в Волгоградской области, 50 политических движений сдали нулевые отчеты о поступлении и расходовании средств. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облизбирком, где подвели итоги отчетной компании за второй квартал. При этом две партии вовсе не предоставили отчеты – это «Аграрная партия России» и «Российская партия народного управления». Реготделение «Партии пенсионеров России» представило сведения с нарушением установленного срока. Таким образом, лишь восемь региональных отделений имеют на счетах какие-то денежные средства. Самыми "состоятельными" являются «Единая Россия», КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР и «Яблоко» -  на осуществление уставной деятельности получили в виде денежных средств более...
Прочитана: 33 раз
Происшествия 21.09.2017 15:07 (Обновлено: 21.09.2017 15:49)

Пять членов организованной преступной группы задержаны в Волгограде по подозрению в хищении 15 миллионов рублей у страховой компании. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По данным следствия, в начале 2016 года подозреваемые изготовили ряд фиктивных документов, согласно которым ими было приобретено около 14 тысяч металлических резцов для токарных станков. Застраховав несуществующий товар на 15 миллионов рублей, они инсценировали его транспортировку в город Казань, а впоследствии обратились в правоохранительные органы Саратовской области с заявлением...
Прочитана: 2248 раз
Телеком 21.09.2017 14:54

Более 120 стран посетили за лето абоненты волгоградского «МегаФона» «МегаФон» подвел итоги туристического сезона у своих абонентов. За три летних месяца количество клиентов оператора, выезжающих за границу, возросло больше чем в 1,5 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, всего за лето 2017 года абоненты Волгоградской области успели посетить более 120 стран. На первом месте по популярности на протяжении многих лет остается Абхазия, ввиду территориальной близости. На второе место поднялась Турция, хотя в прошлом году страна занимала лишь 14 место. В ТОП-10 популярных стран так же вошли европейские государства и страны...
Прочитана: 219 раз
Телеком 21.09.2017 14:48

«Ростелеком» в Волгограде запустил услугу «Виртуальная АТС» «Ростелеком» в Волгограде запустил услугу для корпоративных клиентов «Виртуальная АТС», которая не требует покупки и установки дорогостоящего оборудования. При подключении клиент получает многоканальный телефонный номер без привязки к местоположению с возможностью совершения вызовов из любой точки мира, где есть доступ в интернет. Кроме того, как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, услуга позволяет получить прямой городской номер и номер 8-800, организовать внутреннюю телефонную сеть с короткой нумерацией и обеспечивает широкий спектр дополнительных сервисов: распределение вызовов, переадресацию, голосовое меню, функциональный web-интерфейс, перевод вызовов. На сегодняшний день услуга помогает выстраивать бизнес-коммуникации более чем 3000 организациям ЮФО и СКФО. «Виртуальная...
Прочитана: 122 раз
Расследования 21.09.2017 14:13

Волгоградские следователи опровергли наличие фоторобота похитителя 5-летней девочки в Калаче-на-Дону В СУ СК по Волгоградской области опровергли факт составления фоторобота человека, который, как утверждают некоторые интернет-сайты, может быть причастен в похищении 5-летней Софьи Четвертновой в городе Калаче-на-Дону. Об этом сообщили  ИА «Высота 102» в ведомстве. Цитата: «Следственные органы СК России по Волгоградской области открыто заявляют, что в рамках расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения ребенка ни следователями, ни оперативными сотрудниками полиции фоторобот предполагаемого преступника не составлялся. Достоверных данных о лице, совершившем это особо тяжкое преступление, у следствия не имеется, в связи с чем правоохранительные органы в очередной раз обращаются к очевидцам и свидетелям произошедшего с просьбой сообщить...
Прочитана: 2827 раз
Общество 21.09.2017 13:48

Суд удовлетворил исковые требования прокурора Дзержинского района и обязал региональный комитет здравоохранения ежегодно обеспечивать 5-летнего ребенка-инвалида бесплатно за счет средств областного бюджета жизненно необходимым лекарственным препаратом. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, дорогостоящие лекарства необходимы ребенку в соответствии с медицинскими показаниями и объемом лечения, назначенным консилиумом врачей ФГАУ "Научный центр здоровья детей" Министерства здравоохранения РФ. В надзорное ведомство с жалобой обратилась мать ребенка. В связи с тяжелым состоянием мальчика и быстрым прогрессированием заболевания указанный лекарственный препарат назначен ему по жизненным показаниям и является единственным эффективным средством терапии. По заявлению прокурора указанное решение суда было обращено...
Прочитана: 1316 раз
Общество 21.09.2017 13:37

В Волгограде отреставрируют исторические здания железнодорожных вокзалов В Волгограде готовят к капитальному ремонту здания железнодорожных вокзалов, признанных объектами культурного наследия регионального значения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет госохраны объектов культурного наследия Волгоградской области, положительное заключение госэкспертизы выдано уже на ремонт здания багажного отделения на станции Ельшанка. Также планируется отреставрировать здание вокзала на станции Ельшанка и  вокзала и багажного отделения на станции Сарепта. Заказчиком работ выступила Приволжская железная дорога.  Справка. Здание железнодорожного вокзала Сарепта было построено в 1895 году, свое название он получил  от немецкой колонии, которая находилась на этой территории. Здание вокзала на станции Ельшанка было возведено в начале 20 века....
Прочитана: 2168 раз
Расследования 21.09.2017 13:04

Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области вынес приговор водителю, по вине которого в ДТП погиб человек, еще один получил тяжелые травмы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу районного суда, Трубачев А.И. сел пьяным за руль своего автомобиля, а на дороге выехал на полосу встречного движения, в результате авто столкнулось с другой машиной. Водитель скончался на месте ДТП, пассажирка  получила тяжелые травмы.  В судебном заседании Трубачев  вину  признал полностью, в содеянном раскаялся. Он признан виновным  в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК...
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Экология 21.09.2017 11:45

Экстренное предупреждение о высокой пожароопасности объявлено сегодня в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном МЧС, в период с 22 по 24 сентября высокая вероятность возникновения пожаров прогнозируется в большинстве районов области. По прогнозам синоптиков, в эти дни ожидается и усиление ветра до 15-20 метров в секунду, который, в случае возгораний, может сильно осложнить ситуацию. В этой связи силы и средства Главного управления МЧС России по Волгоградской области переведены в режим повышенной готовности. Жителям и гостям области рекомендовано строго соблюдать правила пожарной безопасности и воздержаться от посещения лесов. Напомним, в Волгоградской области действует особый противопожарный режим.
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Политика 21.09.2017 11:04 (Обновлено: 21.09.2017 13:11)

Половину состава молодежного парламента Волгоградской области разгоняют за прогулы Сегодня организационная комиссия по формированию молодежного парламента Волгоградской области приняла решение о кадровой зачистке структуры. Как сообщает ИА «Высота 102»,  комиссия рекомендует досрочно прекратить полномочия 19 человек из 39 парламентариев за систематические прогулы и еще одного в связи  с избранием главой поселения. Члены комиссии ссылаются на региональный закон о молодежном парламенте, который предписывает лишать «мандата» юного законодателя, который в течение года дважды прогулял заседание коллегиального органа. Комитету по образованию, науке, делам молодежи, физкультуре, спорту и туризму областной думы рекомендовано отобрать из резерва молодежного парламента шестерых кандидатов для замещения вакантных мест. Остальных новичков рекомендуют политические партии....
Прочитана: 4169 раз
Культура 21.09.2017 10:14

Суд дал год на ремонт домов в историческом центре Дубовки Волгоградской области За год собственники домов - объектов культурного наследия, расположенных в историческом центре Дубовки, должны исполнить решение суда и отремонтировать здания. На этой неделе решение вступило в законную силу, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева. Напомним, в июле текущего года прокуратура в судебном порядке добилась принятия мер по сохранению надлежащего состояния объектов культурного наследия в городе Дубовке, таких как "Дом доходный Шишлянникова" и "Дом доходный Челюканова". Проверка показала, что эти здания, входящие в состав объекта культурного наследия регионального значения "Ансамбль застройки центра города Дубовка", XIX-XX вв., находятся в разрушающемся состоянии и требуют ремонта....
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Происшествия 21.09.2017 10:14

Из-за пожара  в заброшенном здании рядом с онкологическим диспансером в Урюпинске сегодня под утро, около четырех часов утра,  было эвакуировано 20 пациентов и три врача медучреждения. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах Волгоградской области, возгорание удалось быстро потушить и через некоторое время больные вернулись в палаты.  Здание, где случился пожар,  находится в введении комитета госимущества Волгоградской области, в настоящее время не эксплуатируется. В разное время здесь располагались магазин сэконд-хэнд, а также офис городского отделения ЛДПР. 
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Общество 21.09.2017 09:43

Лифт в здании Волгоградской облдумы и администрации региона признали безопасным Инспекция госстройнадзора Волгоградской области закончила проверку проектно-сметной документации на установку лифта в здании областной думы и администрации региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, был проведен визуальный осмотр объекта, смонтированных инженерных систем, систем пожарной безопасности, технологического оборудования. Специалисты констатировали – строительные работы завершены, исполнительная документация представлена в полном объеме. По итогам проверки выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов.  Напомним, установленный еще в конце лета лифт все это время, пока шла проверка, простаивал и не перевозил пассажиров. Теперь его эксплуатация разрешена.  Застройщиком объекта является ГБУ ВО «Исполнительная дирекция администрации Волгоградской области», подготовкой  проектной документации занималось ...
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Здравоохранение 21.09.2017 08:53

«Главный доктор» Волгоградской облдумы Наталья Семенова зовет на прививку от гриппа Сентябрь — самый оптимальный месяц для прививок против гриппа. Об этом ИА «Высота 102» сообщила председатель комитета по охране здоровья Волгоградской облдумы, врач с тридцатилетним стажем Наталья Семенова, которая сама накануне сделала прививку в поликлинике №12 Волгограда. Благоприятен первый месяц осени потому, что за октябрь и ноябрь у человека вырабатывается иммунитет, который ему очень понадобится зимой и в начале весны. В декабре, отмечает Наталья Семенова, когда эпидемиологическая ситуация уже ухудшена, прививаться практически бесполезно. Главное, что дает прививка, считает главный думский доктор, - это страховка даже не от самого гриппа, а от тяжелых последствий, которые зачастую наступают после перенесенной...
Прочитана: 2983 раз
Культура 21.09.2017 08:39

Почему бегемот Светик приехал на гастроли в Волгоградский цирк одного цвета, а перед представлением – станет совсем другим? Как гиппопотам приучил к вегетарианству свою подругу – собаку Найду? Кого еще из экзотических животных увидят зрители на представлениях совместной программы Росгосцирка и легендарного цирка Юрия Никулина, которую презентуют в Волгоградском цирке 23 сентября? И кто они, смелые девушки-мотокаскадеры, которые покажут головокружительные трюки на байках? Об этом – в репортаже ИА «Высота 102». 
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