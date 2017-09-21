В Волгоградской области погубившего человека водителя-пьяницу отправили в колонию

Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области вынес приговор водителю, по вине которого в ДТП погиб человек, еще один получил тяжелые травмы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу районного суда, Трубачев А.И. сел пьяным за руль своего автомобиля, а на дороге выехал на полосу встречного движения, в результате авто столкнулось с другой машиной. Водитель скончался на месте ДТП, пассажирка получила тяжелые травмы.

В судебном заседании Трубачев вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Он признан виновным

в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, водителю-пьянице запрещено управлять транспортным средством 3 года. Приговор в законную силу не вступил.