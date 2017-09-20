|Происшествия
|21.09.2017 11:29
В Волгограде и области за утро в ДТП погибли двое пожилых пешеходов
О двух погибших в утренние часы пешеходах сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона. Так, была насмерть сбита 65-летняя женщина, это произошло в поселке Латошинка в Тракторозаводском районе в половине десятого утра. Примерно в это же время под колесами погиб 70-летний пешеход, трагедия случилась в Суровикино на 143 километре трассы Волгоград-Каменск-Шахтинский.
Волгоградцы - о "плюсах" и "минусах" президента России и губернатора Волгоградской области
Эксперты ОНФ помогли главврачам волгоградских поликлиник сократить путь до пациентов
Жители Волгоградской области заждались в селах депутатов Госдумы
Как известно, в марте будущего, 2018 года пройдут выборы президента России. Спецгруппа ИА «Высота 102» в течение недели выходила на...
Работу поликлиник Волгограда и Городища оценил столичный эксперт Общероссийского народного фронта. Как сообщает ИА «Высота 102», директор центра...
Прошел год со дня выборов в Государственную думу Федерального собрания России...
|Экология
|21.09.2017 11:45
Экстренное предупреждение о высокой пожароопасности объявлено сегодня в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном МЧС, в период с 22 по 24 сентября высокая вероятность возникновения пожаров прогнозируется в большинстве районов области. По прогнозам синоптиков, в эти дни ожидается и усиление ветра до 15-20 метров в секунду, который, в случае возгораний, может сильно осложнить ситуацию. В этой связи силы и средства Главного управления МЧС России по Волгоградской области переведены в режим повышенной готовности. Жителям и гостям области рекомендовано строго соблюдать правила пожарной безопасности и воздержаться от посещения лесов. Напомним, в Волгоградской области действует особый противопожарный режим.
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|Политика
|21.09.2017 11:04
Сегодня организационная комиссия по формированию молодежного парламента Волгоградской области приняла решение о кадровой зачистке структуры. Как сообщает ИА «Высота 102», комиссия рекомендует досрочно прекратить полномочия 19 человек из 39 парламентариев за систематические прогулы и еще одного в связи с избранием главой поселения. Члены комиссии ссылаются на региональный закон о молодежном парламенте, который предписывает лишать «мандата» юного законодателя, который в течение года дважды прогулял заседание коллегиального органа. Комитету по образованию, науке, делам молодежи, физкультуре, спорту и туризму областной думы рекомендовано отобрать из резерва молодежного парламента шестерых кандидатов для замещения вакантных мест. Остальных новичков рекомендуют политические партии....
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|Культура
|21.09.2017 10:14
За год собственники домов - объектов культурного наследия, расположенных в историческом центре Дубовки, должны исполнить решение суда и отремонтировать здания. На этой неделе решение вступило в законную силу, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева. Напомним, в июле текущего года прокуратура в судебном порядке добилась принятия мер по сохранению надлежащего состояния объектов культурного наследия в городе Дубовке, таких как "Дом доходный Шишлянникова" и "Дом доходный Челюканова". Проверка показала, что эти здания, входящие в состав объекта культурного наследия регионального значения "Ансамбль застройки центра города Дубовка", XIX-XX вв., находятся в разрушающемся состоянии и требуют ремонта....
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|Происшествия
|21.09.2017 10:14
В Урюпинске Волгоградской области пожар в заброшенном здании выгнал на улицу пациентов онкодиспансера
Из-за пожара в заброшенном здании рядом с онкологическим диспансером в Урюпинске сегодня под утро, около четырех часов утра, было эвакуировано 20 пациентов и три врача медучреждения. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах Волгоградской области, возгорание удалось быстро потушить и через некоторое время больные вернулись в палаты. Здание, где случился пожар, находится в введении комитета госимущества Волгоградской области, в настоящее время не эксплуатируется. В разное время здесь располагались магазин сэконд-хэнд, а также офис городского отделения ЛДПР.
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|Общество
|21.09.2017 09:43
Инспекция госстройнадзора Волгоградской области закончила проверку проектно-сметной документации на установку лифта в здании областной думы и администрации региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, был проведен визуальный осмотр объекта, смонтированных инженерных систем, систем пожарной безопасности, технологического оборудования. Специалисты констатировали – строительные работы завершены, исполнительная документация представлена в полном объеме. По итогам проверки выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов. Напомним, установленный еще в конце лета лифт все это время, пока шла проверка, простаивал и не перевозил пассажиров. Теперь его эксплуатация разрешена. Застройщиком объекта является ГБУ ВО «Исполнительная дирекция администрации Волгоградской области», подготовкой проектной документации занималось ...
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|Здравоохранение
|21.09.2017 08:53
Сентябрь — самый оптимальный месяц для прививок против гриппа. Об этом ИА «Высота 102» сообщила председатель комитета по охране здоровья Волгоградской облдумы, врач с тридцатилетним стажем Наталья Семенова, которая сама накануне сделала прививку в поликлинике №12 Волгограда. Благоприятен первый месяц осени потому, что за октябрь и ноябрь у человека вырабатывается иммунитет, который ему очень понадобится зимой и в начале весны. В декабре, отмечает Наталья Семенова, когда эпидемиологическая ситуация уже ухудшена, прививаться практически бесполезно. Главное, что дает прививка, считает главный думский доктор, - это страховка даже не от самого гриппа, а от тяжелых последствий, которые зачастую наступают после перенесенной...
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|Культура
|21.09.2017 08:39
Почему бегемот Светик приехал на гастроли в Волгоградский цирк одного цвета, а перед представлением – станет совсем другим? Как гиппопотам приучил к вегетарианству свою подругу – собаку Найду? Кого еще из экзотических животных увидят зрители на представлениях совместной программы Росгосцирка и легендарного цирка Юрия Никулина, которую презентуют в Волгоградском цирке 23 сентября? И кто они, смелые девушки-мотокаскадеры, которые покажут головокружительные трюки на байках? Об этом – в репортаже ИА «Высота 102».
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|Экономика
|21.09.2017 05:43
Вопрос о переходе на исчисление налога на имущество, исходя из кадастровой стоимости, будет рассмотрен в комитетах Волгоградской облдумы. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», было заявлено на заседании межведомственной комиссии по мобилизации доходов в консолидированный бюджет региона. Речь идет о налоге на имущество торговых центров на территории области и о налоге на имущество физических лиц. Соответствующие предложения разработаны комитетом финансов Волгоградской области. В целях дополнительного пополнения бюджета также поднималась тема целесообразности сохранения льгот для отдельных категорий налогоплательщиков. В то же время комиссия рассмотрела и варианты экономии бюджетных средств за счет неработающих граждан, которые находятся в трудоспособном возрасте, но официально не...
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|Происшествия
|20.09.2017 22:18
Почти 9 часов в Быковском районе боролись с ландшафтным пожаром, тушение которого затруднял сильный ветер. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном управлении МЧС, около 22.00 пожар удалось локализовать на площади 20 га. В настоящее время ведётся проливка тлеющих очагов. Напомним, сообщение о возгорании сухой растительности и лесной подстилки поступило в оперативные службы около 13.00. Пожар бушевал вдали от населённых пунктов, до ближайшего поселка под названием Победа было примерно 6-7 км. Из-за сильного задымления на несколько часов было ограничено движение на 668-671 км федеральной трассы "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград".
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|Расследования
|20.09.2017 20:34
В Волгограде учредителю "ЖилСоцГарантии", подконтрольной экс-депутату, дали реальный срок за злоупотребления
Сегодня к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен Георгий Борщов - один из учредителей управляющей компании "ЖилСоцГарантия". Об этом ИА "Высота 102" сообщили в Красноармейском районном суде. Борщов признан виновным в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Следствием и судом установлено, что в 2011-2012 гг. Борщов создал структуру подконтрольных ему аффилированных организаций, таких как ООО "ЖЭУ-30", ООО "ЖЭУ-53", ООО "Партнер" и др., и необоснованно перечислял им деньги, полученные от населения в качестве оплаты за услуги ЖКХ. В общей сложности он перевел на счета подконтрольных ему фирм порядка 10...
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|Аналитика
|20.09.2017 20:10
«Высота 102»: Жителей Волгоградской области из «группы риска» просят застраховаться от зимней эпидемии гриппа
Смотрите сегодня в программе: в Волгограде комсомольский мост вновь соединят с ЖД- вокзалом. На ликвидацию недоделок горе-строителей уйдут десятки миллионов рублей. Волгоградский мотовзвод полиции показал класс астраханским коллегам, которые пока только мечтают о двухколесных железных конях. Причальная стенка Центральной набережной Волгограда на старости лет дождалась ремонта: работы пройдут как на суше, так и под водой. Прививочная кампания в разгаре: жителям Волгоградской области рассказали, кому обязательно нужно вакцинироваться и какое время — самое благоприятное для профилактического укола. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в...
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|Экономика
|20.09.2017 17:15
Началу проведения масштабных работ по капитальному ремонту причальной стенки Волгоградского речпорта предшествовало подводное обследование будущего объекта работ. В распоряжении ИА «Высота 102» оказалось эксклюзивное видео подводных съемок, которые лишь подтвердили, что причалы речпорта нуждаются в срочной реанимации. Сегодня представитель АО «Трест Гидромонтаж» - компании, выигравшей аукцион, пояснил, что работы будут вестись и под водой, и над водой, также будут укрепляться бетонные конструкции, а некоторые участки – меняться полностью. К новому году планируется привести в порядок территорию от 10 до 14 причалов, самый сложный объем работ связан с 15-м причалом. На время работ не планируется менять расписание речных трамвайчиков, однако будет...
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|Происшествия
|20.09.2017 16:23
Только что открылось движение по федеральной трассе, прерванное из-за ландшафтного пожара. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области. Пожар бушует в Быковском районе Волгоградской области, из-за задымления было принято решение закрыть участок между 668 и 671 километром трассы "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград". Но сейчас видимость улучшилась. В то же время идет тушение пожара, уточнили в ГУ МЧС по Волгоградской области. Угрозы населенным пунктам нет. Тем временем спасатели ликвидируют еще один ландшафтный пожар в степи в Дубовском районе.
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|Общество
|20.09.2017 16:00
Прошел год со дня выборов в Государственную думу Федерального собрания России VII созыва. Волгоградскую область, напомним, в высшем законодательном органе представляют 8 депутатов, избранных по четырем одномандатным округам и партийным спискам. Это Николай Арефьев, Александр Носов, Анна Кувычко, Евгений Москвичев, Татьяна Цыбизова, Владимир Плотников, Ирина Гусева, Нина Черняева. Спустя год съемочная группа ИА «Высота 102» решила выяснить, знают ли волгоградцы своих избранников, с какими просьбами обращались они к парламентариям высшего законодательного органа страны, какую помощь получили. Журналисты отправились в глубинку, в села Ленинского и Городищенского районов Волгоградской области. Ответы получили самые...
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|Происшествия
|20.09.2017 15:48
Полиция задержала 25-летнего волгоградца, подозреваемого в краже из оружейного магазина пневматического пистолета-пулемета. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД по г. Волгограду, преступление было совершено около недели назад в Краснооктябрьском районе. Мужчина зашел в магазин и попросил показать с витрины пистолет-пулемет. После ухода покупателя продавец не обнаружил указанного пневматического оружия стоимостью около 9000 рублей. Подозреваемого установили сотрудники уголовного розыска. Им оказался безработный житель Волгограда. Он сознался в краже и рассказал, что похитил оружие, когда продавец отвлекся. Пистолет-пулемет он собирался продать, а деньги потратить. Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ "Кража", которая предусматривает до 5 лет лишения свободы. ...
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Происшествия
21 сентября 11:29
В Волгограде и области за утро в ДТП погибли двое пожилых пешеходов
21 сентября 10:14
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