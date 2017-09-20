Сегодня организационная комиссия по формированию молодежного парламента Волгоградской области приняла решение о кадровой зачистке структуры. Как сообщает ИА «Высота 102», комиссия рекомендует досрочно прекратить полномочия 19 человек из 39 парламентариев за систематические прогулы и еще одного в связи с избранием главой поселения. Члены комиссии ссылаются на региональный закон о молодежном парламенте, который предписывает лишать «мандата» юного законодателя, который в течение года дважды прогулял заседание коллегиального органа. Комитету по образованию, науке, делам молодежи, физкультуре, спорту и туризму областной думы рекомендовано отобрать из резерва молодежного парламента шестерых кандидатов для замещения вакантных мест. Остальных новичков рекомендуют политические партии. По словам председателя организационной комиссии, руководителя думского комитета по образованию Николая Лукьяненко, своим неучастием в работе парламента прогульщики вредят имиджу организации, которая предоставляет большие возможности для самореализации молодежи. В чем причина аморфности половины состава молодежного парламента Лукьяненко точно сказать затруднился, предположив, что это «хроническая усталость» или «занятость на другой работе».

Отметим, что деятельность данной организации уже не единожды становилась объектом для критики со стороны депутатского корпуса регпарламента, которому подотчетна структура. Несмотря на общественный статус объединения, оно обладает серьезными правами, которыми его наделил закон №125-ОД. Так, молодежный парламент имеет право разрабатывать и вносить в областную думу проекты законов, участвовать в работе думских комитетов, направлять запросы и обращаться за необходимой информацией в государственные органы. Молодежный парламент региона создан «в целях гражданского воспитания молодежи, представления и защиты ее интересов, создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодого поколения». Членами молодежного парламента могут быть жители Волгоградской области в возрасте от 18 до 30 лет. Коллегиальный орган избирается на время созыва областной думы. Таким образом, нынешний шестой по счету состав молпарламента проработал уже три года из пяти.