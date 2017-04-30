







За год собственники домов - объектов культурного наследия, расположенных в историческом центре Дубовки, должны исполнить решение суда и отремонтировать здания. На этой неделе решение вступило в законную силу, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева. Напомним, в июле текущего года прокуратура в судебном порядке добилась принятия мер по сохранению надлежащего состояния объектов культурного наследия в городе Дубовке, таких как "Дом доходный Шишлянникова" и "Дом доходный Челюканова". Проверка показала, что эти здания, входящие в состав объекта культурного наследия регионального значения "Ансамбль застройки центра города Дубовка", XIX-XX вв., находятся в разрушающемся состоянии и требуют ремонта. Были зафиксированы трещины на фасадах, разрушение кирпичной кладки, утрата фрагментов декоративных элементов. Ремонтно-реставрационные работы собственники указанных объектов культурного наследия должны выполнить за свой счет, согласно охранным обязательствам, которые им были выданы региональным комитетом по культуре в 2011-2012 годах. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

О прошлом и настоящем памятников архитектуры города Дубовки информагентство подробно рассказывало весной этого года. Повторяем видеосюжет ИА "Высота 102" от 30.04.2017 г.