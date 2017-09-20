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Происшествия
 20.09.2017 22:18(Обновлено: 20.09.2017 22:22)

Локализован природный пожар в Быковском районе Волгоградской области

Почти 9 часов в Быковском районе боролись с ландшафтным пожаром, тушение которого затруднял сильный ветер. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном управлении МЧС, около 22.00 пожар удалось локализовать на площади 20 га. В настоящее время ведётся проливка тлеющих очагов. Напомним, сообщение о возгорании сухой растительности и лесной подстилки поступило в оперативные службы около 13.00. Пожар бушевал вдали от населённых пунктов, до ближайшего поселка под названием Победа было примерно 6-7 км. Из-за сильного задымления на несколько часов было ограничено движение на 668-671 км федеральной трассы "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград".

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Расследования 20.09.2017 20:34

В Волгограде учредителю "ЖилСоцГарантии", подконтрольной экс-депутату, дали реальный срок за злоупотребления Сегодня к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен Георгий Борщов - один из учредителей управляющей компании "ЖилСоцГарантия". Об этом ИА "Высота 102" сообщили в Красноармейском районном суде. Борщов признан виновным в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Следствием и судом установлено, что в 2011-2012 гг. Борщов создал структуру подконтрольных ему аффилированных организаций, таких как ООО "ЖЭУ-30", ООО "ЖЭУ-53", ООО "Партнер" и др., и необоснованно перечислял им деньги, полученные от населения в качестве оплаты за услуги ЖКХ. В общей сложности он перевел на счета подконтрольных ему фирм порядка 10...
Прочитана: 1717 раз
Аналитика 20.09.2017 20:10

Смотрите сегодня в программе: в Волгограде комсомольский мост вновь соединят с ЖД- вокзалом. На ликвидацию недоделок горе-строителей уйдут десятки миллионов рублей. Волгоградский мотовзвод полиции показал класс астраханским коллегам, которые пока только мечтают о двухколесных железных конях. Причальная стенка Центральной набережной Волгограда на старости лет дождалась ремонта: работы пройдут как на суше, так и под водой. Прививочная кампания в разгаре: жителям Волгоградской области рассказали, кому обязательно нужно вакцинироваться и какое время — самое благоприятное для профилактического укола.  Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в...
Прочитана: 7881 раз
Экономика 20.09.2017 17:15

Началу проведения масштабных работ по капитальному ремонту причальной стенки Волгоградского речпорта предшествовало подводное обследование будущего объекта работ. В распоряжении ИА «Высота 102» оказалось эксклюзивное видео подводных съемок, которые лишь подтвердили, что причалы речпорта нуждаются в срочной реанимации. Сегодня представитель АО «Трест Гидромонтаж» - компании, выигравшей аукцион, пояснил, что работы будут вестись и под водой, и над водой, также будут укрепляться бетонные конструкции, а некоторые участки – меняться полностью. К новому году планируется привести в порядок территорию от 10 до 14 причалов, самый сложный объем работ связан с 15-м причалом. На время работ не планируется менять расписание речных трамвайчиков, однако будет...
Прочитана: 4471 раз
Происшествия 20.09.2017 16:23

Только что открылось движение по федеральной трассе, прерванное из-за ландшафтного пожара. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области. Пожар бушует в Быковском районе Волгоградской области, из-за задымления было принято решение закрыть участок  между 668 и 671 километром трассы "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград". Но сейчас видимость улучшилась. В то же время идет тушение пожара, уточнили в ГУ МЧС по Волгоградской области. Угрозы населенным пунктам нет. Тем временем спасатели  ликвидируют еще один ландшафтный пожар в степи в Дубовском районе. 
Прочитана: 2951 раз
Общество 20.09.2017 16:00

Прошел  год  со дня выборов в Государственную думу Федерального собрания России VII созыва. Волгоградскую область, напомним,  в высшем законодательном органе представляют 8 депутатов, избранных по  четырем одномандатным округам и партийным спискам. Это  Николай Арефьев, Александр Носов, Анна Кувычко,  Евгений Москвичев, Татьяна Цыбизова, Владимир Плотников,  Ирина Гусева, Нина Черняева.  Спустя год съемочная группа ИА «Высота 102» решила выяснить, знают ли волгоградцы своих избранников,  с какими просьбами обращались они к парламентариям высшего законодательного органа страны, какую помощь получили. Журналисты отправились в глубинку, в села Ленинского и Городищенского районов Волгоградской области. Ответы получили самые...
Прочитана: 7645 раз
Происшествия 20.09.2017 15:48

Полиция задержала 25-летнего волгоградца, подозреваемого в краже из оружейного магазина пневматического пистолета-пулемета. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД по г. Волгограду, преступление было совершено около недели назад в Краснооктябрьском районе. Мужчина зашел в магазин и попросил показать с витрины пистолет-пулемет. После ухода покупателя продавец не обнаружил указанного пневматического оружия стоимостью  около 9000 рублей. Подозреваемого установили сотрудники уголовного розыска. Им оказался безработный житель Волгограда. Он сознался в краже и рассказал, что похитил оружие, когда продавец отвлекся.  Пистолет-пулемет он собирался продать, а деньги потратить. Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ "Кража", которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.  ...
Прочитана: 1603 раз
Здравоохранение 20.09.2017 15:00

Работу поликлиник Волгограда и Городища оценил столичный эксперт Общероссийского народного фронта. Как сообщает ИА «Высота 102», директор центра по независимому мониторингу исполнения указов президента России «Народная экспертиза» Виктор Рожков накануне проверил,  насколько качественно, своевременно оказывается медицинская помощь и довольны ли пациенты  деятельностью медучреждений. В ходе инспекции были выявлены не только глобальные и, увы, хорошо знакомые проблемы медицины, например, нехватка узких специалистов, но и вполне себе «местечковые» - например, неработающие инфоматы и  телефоны в регистратурах, излишняя бюрократия при сборе справок и т.д. Эти вопросы  руководителям медучреждений и пациентам при посредничестве координатора ОНФ удавалось решить буквально за несколько минут. Что...
Прочитана: 7137 раз
Общество 20.09.2017 14:47

Штраф в 100 тысяч рублей обязали выплатить МУП "Берегоукрепление" за ненадлежащую работу по содержанию и эксплуатации причала и причальных сооружений, расположенных в створе ул. Гагарина в Волгограде. Как сегодня сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Двенадцатого арбитражного апелляционного суда (г. Саратов), решение Арбитражного суда Волгоградской области, которым признано законным постановление Волгоградского линейного отдела Волжского Управления государственного морского и речного надзора Ространснадзора о привлечении к административной ответственности МУП "Берегоукрепление", оставлено в силе. По материалам дела, причалы и причальные сооружения, расположенные в створе ул. Гагарина в Волгограде (2549 км реки Волга по Атласу единой глубоководной системы европейской части РФ), в 2006 году...
Прочитана: 2364 раз
Общество 20.09.2017 14:36

Пожарные расчеты ликвидируют возгорание сухой растительности и подстилки смешанного леса в Быковском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, горение происходит на площади в несколько гектаров примерно в 6-7 км от населенного пункта Победа. Тушение огня осложняется порывами ветра. Пока сообщается, что угрозы для населенных пунктов нет, а сил и средств, задействованных в ликвидации ландшафтного пожара, достаточно.
Прочитана: 658 раз
Общество 20.09.2017 14:00

В Волгограде начинается ремонт причальной стенки Набережной имени 62-ой Армии с 10 по 15 причалы. Как сообщает ИА «Высота 102», построенное в 1965 году сооружение давно требовало комплексного обновления. Работы будут вестись по трем направлениям: восстановление и частичное усиление конструкций двухъярусного пассажирского причала, ремонт обратного фильтра и бетонной поверхности. При усилении конструкций и ремонте бетонной поверхности подрядчик будет применять безусадочную бетонную смесь, которая не будет деформироваться при влиянии внешних факторов. При строительстве Центральной набережной, как показало обследование объекта, использовались устаревшие технологии, которые не позволили создать запас прочности на длительное время. Еще в 1985 году эксперты выявляли технические нарушения, допущенные при...
Прочитана: 1499 раз
Экономика 20.09.2017 13:35 (Обновлено: 20.09.2017 14:57)

Волгоградский мясокомбинат: Нам есть куда расти и развиваться!Компания, которая ранее занималась производством мясопродуктов для рынка Волгограда и использовала торговую марку «Царь-Продукт», на сегодняшний день больше не занимается производственной деятельностью. В ближайшее время руководство мясокомбината ожидает окончания процедуры банкротства.  Профессиональная команда управленцев вместе со старожилами производства и простыми работниками, много лет отдавших работе на предприятии, при поддержке администрации области сумели вовремя сорганизоваться и удержать комбинат, сохранить рабочие места и огромный его потенциал. Поэтому сегодня на рынке Волгограда покупатели видят пищевую продукцию исторически сложившегося бренда - «Волгоградский мясокомбинат». Численность  персонала сегодня составляет свыше 1700 человек - предприятие  обеспечивает  рабочими местами не только Волгоград, но и сельскую местность. Как удалось...
Прочитана: 6633 раз
Общество 20.09.2017 13:21

Около 500 школьников из Волгограда приняли кадетскую присягу на главной высоте России На главной высоте России приняли присягу школьники, обучающиеся в специальных классах. Так, только  ряды спецклассов полиции  пополнили 240 учащихся из восьми школ города, об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Также присягу на Мамаевом кургане принимали сегодня и  будущие спасатели, сотрудники  УФСИН, казаки, военные и моряки.  Всего кадетами стали более 500 школьников. Торжественная церемония присяги завершилась  минутой молчания  в память о погибших в Великой Отечественной войне и возложением  цветов к Вечному огню в Пантеоне Славы.
Прочитана: 1307 раз
Общество 20.09.2017 13:16 (Обновлено: 20.09.2017 13:21)

Возбуждено уголовное дело о незаконном использовании чужого товарного знака в отношении предпринимателя из Старополтавского района. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, данный факт был установлен сотрудниками районной прокуратуры в ходе проверки исполнения законодательства, регулирующего ввоз, производство и оборот продукции легкой промышленности. Установлено, что в июне 2017 года индивидуальный предприниматель в магазине в с.Старая Полтавка осуществлял розничную продажу 228 наименований продукции с нанесенными на нее логотипами торговых марок «Adidas» и «Nike» на общую сумму более 113 тыс рублей. Однако документов и сертификатов на реализуемую продукцию, а также договоров на использование товарных знаков с компаниями, представляющими интересы...
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Экономика 20.09.2017 12:44

Жители Волгоградской области не доплатили в фонд капремонта миллиард рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные организации по сентябрь 2017 года, так, с момента начала действия программы, с октября 2014 года  собственникам многоквартирных домов было начислено около 5 миллиардов рублей в качестве оплаты взносов.  Однако фактически жители региона заплатили 4 миллиарда рублей. Таким образом, процент оплаты составил около 80%. Среди городских округов по уровню оплаты за несколько лет работы программы первое место занял Урюпинск (около 90%). Жители Волгограда с октября 2014 года по настоящее время оплатили лишь около 80% от начисленных взносов. Между тем, в некоторых сельских...
Прочитана: 1588 раз
Расследования 20.09.2017 10:44

Транспортная и природоохранная прокуратура, а также линейное управление МВД России на транспорте займутся проведением оперативно-розыскных мероприятий по установлению источника сброса нефтепродуктов в Волгу. Об этом рассказали ИА «Высота 102» в управлении Росприроднадзора по Волгоградской области. Напомним, информагентство сообщало о том, что 15 сентября около острова Сарпинский в районе Красноармейского района было обнаружено нефтяное пятно длиной около 2 километров. Сообщение в управление поступило от старшего диспетчера ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».  Специалистами филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ по Волгоградской области были отобраны пробы природной воды и почвы на наличие нефтепродуктов. В настоящее время в экспертной лаборатории  филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» -...
Прочитана: 2882 раз


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Локализован природный пожар в Быковском районе Волгоградской области
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