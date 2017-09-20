В Волгограде учредителю "ЖилСоцГарантии", подконтрольной экс-депутату, дали реальный срок за злоупотребления









Сегодня к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен Георгий Борщов - один из учредителей управляющей компании "ЖилСоцГарантия". Об этом ИА "Высота 102" сообщили в Красноармейском районном суде. Борщов признан виновным в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Следствием и судом установлено, что в 2011-2012 гг. Борщов создал структуру подконтрольных ему аффилированных организаций, таких как ООО "ЖЭУ-30", ООО "ЖЭУ-53", ООО "Партнер" и др., и необоснованно перечислял им деньги, полученные от населения в качестве оплаты за услуги ЖКХ. В общей сложности он перевел на счета подконтрольных ему фирм порядка 10 миллионов рублей. Примечательно, что сейчас все три указанные организации уже имеют статус управляющих компаний. В их ведении, по предварительным данным, порядка 50-60 многоквартирных домов и эта цифра постоянно растет.

Напомним, уголовное дело в отношении "ЖилСоцГарантия" было возбуждено еще в июне 2012 года следственным управлением СК РФ по Волгоградской области по материалам УЭБиПК ГУ МВД России по региону. Об этом деле тогда писали многие СМИ. Деятельность ООО "ЖилСоцГарантия" и нескольких компаний была связана с обслуживанием 146 многоэтажных домов с 20 тыс. жильцов в Красноармейском районе Волгограда. Первоначально Борщов обвинялся в мошенничестве, совершенном в крупном размере, но впоследствии обвинение было переквалифицировано на злоупотребление полномочиями. Также по делу проходили еще несколько руководителей данной управляющей компании. Судебный процесс был длительным. Летом 2014 года по делу о мошенничестве Борщова и еще одного фигуранта по фамилии Булыменко был вынесен оправдательный приговор. В суде звучали изобличающие показания свидетелей, но тогда наблюдатели даже не были шокированы таким решением суда. Дескать, а чего вы хотите: "ООО "ЖилСоцГарантия" принадлежит депутату обдумы (теперь уже бывшему) Александру Потапову, а он человек авторитетный". Впрочем, сам Потапов отрицал свою причастность к деятельности этой управляющей организации, мол, его имя связывают с ней из-за того, что компания взяла на вооружение некоторые его идеи из программы реформирования ЖКХ. Кроме того, супруга Потапова, а ныне депутат гордумы, являлась на тот момент одним из учредителей ООО "Волгопром" - структуры, подконтрольной "ЖилСоцГарантии". Потапов всегда держал руку на пульсе всей деятельности ООО, отдавал распоряжения, благодарил сотрудников за работу, на что имеются многочисленные свидетельские показания.



