|Экономика
|21.09.2017 05:43
Бюджет Волгоградской области хотят пополнить за счет торговых центров
Вопрос о переходе на исчисление налога на имущество, исходя из кадастровой стоимости, будет рассмотрен в комитетах Волгоградской облдумы. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», было заявлено на заседании межведомственной комиссии по мобилизации доходов в консолидированный бюджет региона. Речь идет о налоге на имущество торговых центров на территории области и о налоге на имущество физических лиц. Соответствующие предложения разработаны комитетом финансов Волгоградской области. В целях дополнительного пополнения бюджета также поднималась тема целесообразности сохранения льгот для отдельных категорий налогоплательщиков. В то же время комиссия рассмотрела и варианты экономии бюджетных средств за счет неработающих граждан, которые находятся в трудоспособном возрасте, но официально не устроены по неустановленным причинам. Тем не менее областной бюджет оплачивает за них взносы на обязательное медицинское страхование. Для начала планируется подсчитать точное количество таких граждан. Напомним, ранее с предложением провести ревизию в сфере обязательного медицинского страхования выступила КСП Волгоградской области. Еще один неприятный сюрприз ожидает тех, кто зарабатывает на аренде помещений, в том числе жилых. В частности, налоговики, полицейские и представители администрации города объединятся на почве профилактики преступлений и правонарушений в жилом секторе и в сфере контроля за уплатой налога на доходы физических лиц от поднаема.
Волгограду — 428 лет
"Взгляд с Высоты": Глава комитета госимущества Волгоградской области избегает комментариев громкой истории с отъемом земли в Волго-Ахтубинской пойме
Участники чемпионата России по мотокросс-фристайлу «зажгли» в Волгограде
Насыщенная культурная и развлекательная программа ожидает сегодня жителей и гостей города-героя на Волге в рамках празднования Дня города. Сегодня Волгограду...
Смотрите в программе: чиновники комитета по управлению госимуществом не комментируют ситуацию, связанную с подачей исков ведомством в отношении жителей поселка...
Победителем первого официального чемпионата России по мотокросс-фристайлу, который прошел в Волгограде, стал Алексей Колесников из Московской области, сообщает...
|Культура
|21.09.2017 08:39
Почему бегемот Светик приехал на гастроли в Волгоградский цирк одного цвета, а перед представлением – станет совсем другим? Как гиппопотам приучил к вегетарианству свою подругу – собаку Найду? Кого еще из экзотических животных увидят зрители на представлениях совместной программы Росгосцирка и легендарного цирка Юрия Никулина, которую презентуют в Волгоградском цирке 23 сентября? И кто они, смелые девушки-мотокаскадеры, которые покажут головокружительные трюки на байках? Об этом – в репортаже ИА «Высота 102».
Прочитана: 90 раз
|Происшествия
|20.09.2017 22:18
Почти 9 часов в Быковском районе боролись с ландшафтным пожаром, тушение которого затруднял сильный ветер. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном управлении МЧС, около 22.00 пожар удалось локализовать на площади 20 га. В настоящее время ведётся проливка тлеющих очагов. Напомним, сообщение о возгорании сухой растительности и лесной подстилки поступило в оперативные службы около 13.00. Пожар бушевал вдали от населённых пунктов, до ближайшего поселка под названием Победа было примерно 6-7 км. Из-за сильного задымления на несколько часов было ограничено движение на 668-671 км федеральной трассы "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград".
Прочитана: 3926 раз
|Расследования
|20.09.2017 20:34
В Волгограде учредителю "ЖилСоцГарантии", подконтрольной экс-депутату, дали реальный срок за злоупотребления
Сегодня к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен Георгий Борщов - один из учредителей управляющей компании "ЖилСоцГарантия". Об этом ИА "Высота 102" сообщили в Красноармейском районном суде. Борщов признан виновным в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Следствием и судом установлено, что в 2011-2012 гг. Борщов создал структуру подконтрольных ему аффилированных организаций, таких как ООО "ЖЭУ-30", ООО "ЖЭУ-53", ООО "Партнер" и др., и необоснованно перечислял им деньги, полученные от населения в качестве оплаты за услуги ЖКХ. В общей сложности он перевел на счета подконтрольных ему фирм порядка 10...
Прочитана: 3079 раз
|Аналитика
|20.09.2017 20:10
«Высота 102»: Жителей Волгоградской области из «группы риска» просят застраховаться от зимней эпидемии гриппа
Смотрите сегодня в программе: в Волгограде комсомольский мост вновь соединят с ЖД- вокзалом. На ликвидацию недоделок горе-строителей уйдут десятки миллионов рублей. Волгоградский мотовзвод полиции показал класс астраханским коллегам, которые пока только мечтают о двухколесных железных конях. Причальная стенка Центральной набережной Волгограда на старости лет дождалась ремонта: работы пройдут как на суше, так и под водой. Прививочная кампания в разгаре: жителям Волгоградской области рассказали, кому обязательно нужно вакцинироваться и какое время — самое благоприятное для профилактического укола. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в...
Прочитана: 14105 раз
|Экономика
|20.09.2017 17:15
Началу проведения масштабных работ по капитальному ремонту причальной стенки Волгоградского речпорта предшествовало подводное обследование будущего объекта работ. В распоряжении ИА «Высота 102» оказалось эксклюзивное видео подводных съемок, которые лишь подтвердили, что причалы речпорта нуждаются в срочной реанимации. Сегодня представитель АО «Трест Гидромонтаж» - компании, выигравшей аукцион, пояснил, что работы будут вестись и под водой, и над водой, также будут укрепляться бетонные конструкции, а некоторые участки – меняться полностью. К новому году планируется привести в порядок территорию от 10 до 14 причалов, самый сложный объем работ связан с 15-м причалом. На время работ не планируется менять расписание речных трамвайчиков, однако будет...
Прочитана: 5674 раз
|Происшествия
|20.09.2017 16:23
Только что открылось движение по федеральной трассе, прерванное из-за ландшафтного пожара. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области. Пожар бушует в Быковском районе Волгоградской области, из-за задымления было принято решение закрыть участок между 668 и 671 километром трассы "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград". Но сейчас видимость улучшилась. В то же время идет тушение пожара, уточнили в ГУ МЧС по Волгоградской области. Угрозы населенным пунктам нет. Тем временем спасатели ликвидируют еще один ландшафтный пожар в степи в Дубовском районе.
Прочитана: 3097 раз
|Общество
|20.09.2017 16:00
Прошел год со дня выборов в Государственную думу Федерального собрания России VII созыва. Волгоградскую область, напомним, в высшем законодательном органе представляют 8 депутатов, избранных по четырем одномандатным округам и партийным спискам. Это Николай Арефьев, Александр Носов, Анна Кувычко, Евгений Москвичев, Татьяна Цыбизова, Владимир Плотников, Ирина Гусева, Нина Черняева. Спустя год съемочная группа ИА «Высота 102» решила выяснить, знают ли волгоградцы своих избранников, с какими просьбами обращались они к парламентариям высшего законодательного органа страны, какую помощь получили. Журналисты отправились в глубинку, в села Ленинского и Городищенского районов Волгоградской области. Ответы получили самые...
Прочитана: 8860 раз
|Происшествия
|20.09.2017 15:48
Полиция задержала 25-летнего волгоградца, подозреваемого в краже из оружейного магазина пневматического пистолета-пулемета. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД по г. Волгограду, преступление было совершено около недели назад в Краснооктябрьском районе. Мужчина зашел в магазин и попросил показать с витрины пистолет-пулемет. После ухода покупателя продавец не обнаружил указанного пневматического оружия стоимостью около 9000 рублей. Подозреваемого установили сотрудники уголовного розыска. Им оказался безработный житель Волгограда. Он сознался в краже и рассказал, что похитил оружие, когда продавец отвлекся. Пистолет-пулемет он собирался продать, а деньги потратить. Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ "Кража", которая предусматривает до 5 лет лишения свободы. ...
Прочитана: 2013 раз
|Здравоохранение
|20.09.2017 15:00
Работу поликлиник Волгограда и Городища оценил столичный эксперт Общероссийского народного фронта. Как сообщает ИА «Высота 102», директор центра по независимому мониторингу исполнения указов президента России «Народная экспертиза» Виктор Рожков накануне проверил, насколько качественно, своевременно оказывается медицинская помощь и довольны ли пациенты деятельностью медучреждений. В ходе инспекции были выявлены не только глобальные и, увы, хорошо знакомые проблемы медицины, например, нехватка узких специалистов, но и вполне себе «местечковые» - например, неработающие инфоматы и телефоны в регистратурах, излишняя бюрократия при сборе справок и т.д. Эти вопросы руководителям медучреждений и пациентам при посредничестве координатора ОНФ удавалось решить буквально за несколько минут. Что...
Прочитана: 7482 раз
|Общество
|20.09.2017 14:47
Штраф в 100 тысяч рублей обязали выплатить МУП "Берегоукрепление" за ненадлежащую работу по содержанию и эксплуатации причала и причальных сооружений, расположенных в створе ул. Гагарина в Волгограде. Как сегодня сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Двенадцатого арбитражного апелляционного суда (г. Саратов), решение Арбитражного суда Волгоградской области, которым признано законным постановление Волгоградского линейного отдела Волжского Управления государственного морского и речного надзора Ространснадзора о привлечении к административной ответственности МУП "Берегоукрепление", оставлено в силе. По материалам дела, причалы и причальные сооружения, расположенные в створе ул. Гагарина в Волгограде (2549 км реки Волга по Атласу единой глубоководной системы европейской части РФ), в 2006 году...
Прочитана: 2451 раз
|Общество
|20.09.2017 14:00
В Волгограде начинается ремонт причальной стенки Набережной имени 62-ой Армии с 10 по 15 причалы. Как сообщает ИА «Высота 102», построенное в 1965 году сооружение давно требовало комплексного обновления. Работы будут вестись по трем направлениям: восстановление и частичное усиление конструкций двухъярусного пассажирского причала, ремонт обратного фильтра и бетонной поверхности. При усилении конструкций и ремонте бетонной поверхности подрядчик будет применять безусадочную бетонную смесь, которая не будет деформироваться при влиянии внешних факторов. При строительстве Центральной набережной, как показало обследование объекта, использовались устаревшие технологии, которые не позволили создать запас прочности на длительное время. Еще в 1985 году эксперты выявляли технические нарушения, допущенные при...
Прочитана: 1588 раз
|Экономика
|20.09.2017 13:35 (Обновлено: 20.09.2017 14:57)
Компания, которая ранее занималась производством мясопродуктов для рынка Волгограда и использовала торговую марку «Царь-Продукт», на сегодняшний день больше не занимается производственной деятельностью. В ближайшее время руководство мясокомбината ожидает окончания процедуры банкротства. Профессиональная команда управленцев вместе со старожилами производства и простыми работниками, много лет отдавших работе на предприятии, при поддержке администрации области сумели вовремя сорганизоваться и удержать комбинат, сохранить рабочие места и огромный его потенциал. Поэтому сегодня на рынке Волгограда покупатели видят пищевую продукцию исторически сложившегося бренда - «Волгоградский мясокомбинат». Численность персонала сегодня составляет свыше 1700 человек - предприятие обеспечивает рабочими местами не только Волгоград, но и сельскую местность. Как удалось...
Прочитана: 6792 раз
|Общество
|20.09.2017 13:16
Возбуждено уголовное дело о незаконном использовании чужого товарного знака в отношении предпринимателя из Старополтавского района. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, данный факт был установлен сотрудниками районной прокуратуры в ходе проверки исполнения законодательства, регулирующего ввоз, производство и оборот продукции легкой промышленности. Установлено, что в июне 2017 года индивидуальный предприниматель в магазине в с.Старая Полтавка осуществлял розничную продажу 228 наименований продукции с нанесенными на нее логотипами торговых марок «Adidas» и «Nike» на общую сумму более 113 тыс рублей. Однако документов и сертификатов на реализуемую продукцию, а также договоров на использование товарных знаков с компаниями, представляющими интересы...
Прочитана: 2208 раз
|Экономика
|20.09.2017 12:44
Жители Волгоградской области не доплатили в фонд капремонта миллиард рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные организации по сентябрь 2017 года, так, с момента начала действия программы, с октября 2014 года собственникам многоквартирных домов было начислено около 5 миллиардов рублей в качестве оплаты взносов. Однако фактически жители региона заплатили 4 миллиарда рублей. Таким образом, процент оплаты составил около 80%. Среди городских округов по уровню оплаты за несколько лет работы программы первое место занял Урюпинск (около 90%). Жители Волгограда с октября 2014 года по настоящее время оплатили лишь около 80% от начисленных взносов. Между тем, в некоторых сельских...
Прочитана: 1744 раз
|Расследования
|20.09.2017 10:44
Транспортная и природоохранная прокуратура, а также линейное управление МВД России на транспорте займутся проведением оперативно-розыскных мероприятий по установлению источника сброса нефтепродуктов в Волгу. Об этом рассказали ИА «Высота 102» в управлении Росприроднадзора по Волгоградской области. Напомним, информагентство сообщало о том, что 15 сентября около острова Сарпинский в районе Красноармейского района было обнаружено нефтяное пятно длиной около 2 километров. Сообщение в управление поступило от старшего диспетчера ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». Специалистами филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ по Волгоградской области были отобраны пробы природной воды и почвы на наличие нефтепродуктов. В настоящее время в экспертной лаборатории филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» -...
Прочитана: 3251 раз
21 сентября 08:39
21 сентября 05:43
Бюджет Волгоградской области хотят пополнить за счет торговых центров 16
20 сентября 22:18
20 сентября 20:34
20 сентября 20:10
20 сентября 17:15
20 сентября 16:23
20 сентября 16:00
20 сентября 15:48
20 сентября 15:00
20 сентября 14:00
20 сентября 13:35
20 сентября 13:16
20 сентября 12:44
20 сентября 10:44
20 сентября 09:34
20 сентября 08:50
Экономика
21 сентября 05:43
Бюджет Волгоградской области хотят пополнить за счет торговых центров 16
20 сентября 17:15
20 сентября 13:35
20 сентября 12:44
20 сентября 09:34
18 сентября 13:09
15 сентября 15:03
15 сентября 12:55
14 сентября 10:22
13 сентября 14:20
13 сентября 09:33
12 сентября 10:47
9 сентября 08:44
8 сентября 18:09
8 сентября 11:22
7 сентября 11:31
6 сентября 16:38
4 сентября 17:21
1 сентября 18:05
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
ЭКОНОМИКА
Новый Volkswagen Passat Life Plus по выгодной цене
ФИНГРАМОТНОСТЬ
ЗДОРОВЬЕ
Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям
Поиск
День 20 Сентября, Ср
Волгоград
температура 29..31 С, давление 748..750 мм рт.ст., ветер Восточный, 3 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
20 Сентября, Ср
|1 $
|58.0993 руб.
|1 €
|69.6785 руб.
|1 GBP
|78.3469 руб.
|1 CHF
|60.4383 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 17920
Просмотров: 17383
«Высота 102»: Жителей Волгоградской области из «группы риска» просят застраховаться от зимней эпидемии гриппа
Просмотров: 11401
Просмотров: 10764
Просмотров: 8246
Просмотров: 5846
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +54 / 6-
Рекомендации: +53 / 17-
Рекомендации: +51 / 6-
Рекомендации: +50 / 5-
На Мамаевом кургане в Волгограде снова засияла знаменитая надпись - "За нашу Советскую Родину! СССР!"14
Рекомендации: +50 / 1-
Рекомендации: +47 / 2-
Рекомендации: +46 / 1-
Рекомендации: +45 / 4-
Рекомендации: +45 / 3-
Рекомендации: +44 / 4-