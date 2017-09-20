Вопрос о переходе на исчисление налога на имущество, исходя из кадастровой стоимости, будет рассмотрен в комитетах Волгоградской облдумы. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», было заявлено на заседании межведомственной комиссии по мобилизации доходов в консолидированный бюджет региона. Речь идет о налоге на имущество торговых центров на территории области и о налоге на имущество физических лиц. Соответствующие предложения разработаны комитетом финансов Волгоградской области. В целях дополнительного пополнения бюджета также поднималась тема целесообразности сохранения льгот для отдельных категорий налогоплательщиков. В то же время комиссия рассмотрела и варианты экономии бюджетных средств за счет неработающих граждан, которые находятся в трудоспособном возрасте, но официально не устроены по неустановленным причинам. Тем не менее областной бюджет оплачивает за них взносы на обязательное медицинское страхование. Для начала планируется подсчитать точное количество таких граждан. Напомним, ранее с предложением провести ревизию в сфере обязательного медицинского страхования выступила КСП Волгоградской области. Еще один неприятный сюрприз ожидает тех, кто зарабатывает на аренде помещений, в том числе жилых. В частности, налоговики, полицейские и представители администрации города объединятся на почве профилактики преступлений и правонарушений в жилом секторе и в сфере контроля за уплатой налога на доходы физических лиц от поднаема.



