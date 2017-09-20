«Высота 102»: Жителей Волгоградской области из «группы риска» просят застраховаться от зимней эпидемии гриппа







Смотрите сегодня в программе: в Волгограде комсомольский мост вновь соединят с ЖД- вокзалом. На ликвидацию недоделок горе-строителей уйдут десятки миллионов рублей. Волгоградский мотовзвод полиции показал класс астраханским коллегам, которые пока только мечтают о двухколесных железных конях. Причальная стенка Центральной набережной Волгограда на старости лет дождалась ремонта: работы пройдут как на суше, так и под водой. Прививочная кампания в разгаре: жителям Волгоградской области рассказали, кому обязательно нужно вакцинироваться и какое время — самое благоприятное для профилактического укола.

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