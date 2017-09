Немецкий концерн Volkswagen вывел на российский рынок Passat в новой комплектации LIFE Plus1. Она доступна как для седана, так и для универсала Passat Variant2. О преимуществах нового варианта модели ИА «Высота 102» рассказали в компании «Волга-Раст», официальном дилере Volkswagen.





Запоминающийся экстерьер

Volkswagen Passat в новой версии LIFE Plus получил яркий экстерьер. По мнению производителей, обновленный автомобиль выглядит серьёзно, престижно, элегантно. Его статус подчёркнут прямыми линиями без изгибов, жёсткой огранкой кузовных элементов, прямыми и иногда даже рублеными формами.

Автомобиль Passat LIFE Plus и Passat Variant LIFE Plus можно отличить по внешним признакам: передний бампер с расширителями порогов, хромированными выпускными патрубками, интегрированными в задний бампер. Дизайнеры оснастили автомобили хромированными молдингами. Спереди установлены противотуманные фары со статическим поворотным светом. Помимо этого, владелец получает новое авто с 17-дюймовыми легкосплавными дисками. В версии LIFE Plus установлено атермальное остекление, внешние зеркала с электроприводом, боковые и задние стекла тонированы. В комплектацию также входит светодиодная головная оптика и дневные ходовые огни, затемненные светодиодные задние фонари, динамический поворотный свет и динамический корректор.





Просторный и комфортный салон

Более интересный дизайн, комфортабельный просторный салон, улучшенное оборудование выгодно отличает новинку от предыдущих вариантов. В салоне установлены удобные передние сиденья. В оформлении дверных панелей использована искусственная кожа и вставки из полированного алюминия, на центральной консоли — черные декоративные элементы. Багажник объемом 586 л (1152 л при сложенных задних сиденьях) запросто вмещает большие чемоданы и другие всевозможные грузы.

В управлении Passat LIFE Plus послушен и в меру мягок. Маневры и обгоны на этой машине даются легко, с парковкой и маневрированием вопросов у водителей не возникает. Установлены системы повышающие удовольствие от управления автомобилем: запуск двигателя с кнопки, системы контроля за усталостью водителя и аварийного торможения. Подвеска адаптирована для езды по неровным дорогам.





Богатый набор систем и оборудования:

• Современный мультимедиа комплекс оснащен цветным сенсорным дисплеем с датчиком приближения, имеет 8 динамиков, 4 канала х 20 Вт, антенну для разнесенного приема и прочее.

• Многофункциональный руль с обогревом и подрулевыми лепестками. Современное рулевое колесо позволяет контролировать цветной многофункциональный дисплей, аудиосистему и телефон.

• Камера заднего вида встроена в поворотную эмблему на крышке багажника, активируется при включении заднего хода и транслирует реальное изображение позади автомобиля на дисплей аудиосистемы. Благодаря оригинальному техническому решению камера всегда остается чистой.

• Система удержания на месте с помощью основных тормозов с активацией «ручника» по истечению 3 минут и автоматическим снятием с тормоза при старте.

• Трехзонный климат-контроль с противоаллергенным фильтром.

Новая комплектация LIFE Plus получила больше опций за адекватную стоимость. В целом это позволяет владельцу возможностью сэкономить до 340 тысяч рублей по сравнению с версией Passat Life.

Только в сентябре действует специальное предложение при покупке Volkswagen Passat LIFE Plus в компании «Волга-Раст». В рамках этой акции предлагаются уникальные условия: новый автомобиль в комплектации Passat Life Plus с выгодой до 460 000 рублей*

