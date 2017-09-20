Штраф в 100 тысяч рублей обязали выплатить МУП "Берегоукрепление" за ненадлежащую работу по содержанию и эксплуатации причала и причальных сооружений, расположенных в створе ул. Гагарина в Волгограде. Как сегодня сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Двенадцатого арбитражного апелляционного суда (г. Саратов), решение Арбитражного суда Волгоградской области, которым признано законным постановление Волгоградского линейного отдела Волжского Управления государственного морского и речного надзора Ространснадзора о привлечении к административной ответственности МУП "Берегоукрепление", оставлено в силе.

По материалам дела, причалы и причальные сооружения, расположенные в створе ул. Гагарина в Волгограде (2549 км реки Волга по Атласу единой глубоководной системы европейской части РФ), в 2006 году постановлением главы Волгограда были переданы на баланс МУПа на праве хозяйственного ведения. Нарушения при эксплуатации данных гидротехнических сооружений были выявлены в 2016 году в ходе внеплановой проверки предприятия. Установлено, что МУП "Берегоукрепление" не обеспечивало проведение периодических ремонтных работ и техническое наблюдение за причальными сооружениями, не проводило их водолазный осмотр и не составляло декларацию о соответствии сооружений требованиям действующего Технического регламента "О безопасности объектов внутреннего водного транспорта". В отношении предприятия был составлен протокол и вынесено постановление об административном правонарушении с назначением штрафа. Предприятие оспорило наказание. Однако в Арбитражном суде Волгоградской области, а теперь и в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде, наказание не изменили.



