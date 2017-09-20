В Дзержинском районе Волгограда из-за аварии прервано движение трамваев

Жители Волгоградской области не доплатили в фонд капремонта миллиард рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные организации по сентябрь 2017 года, так, с момента начала действия программы, с октября 2014 года собственникам многоквартирных домов было начислено около 5 миллиардов рублей в качестве оплаты взносов. Однако фактически жители региона заплатили 4 миллиарда рублей. Таким образом, процент оплаты составил около 80%. Среди городских округов по уровню оплаты за несколько лет работы программы первое место занял Урюпинск (около 90%). Жители Волгограда с октября 2014 года по настоящее время оплатили лишь около 80% от начисленных взносов. Между тем, в некоторых сельских...

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