



На главной высоте России приняли присягу школьники, обучающиеся в специальных классах. Так, только ряды спецклассов полиции пополнили 240 учащихся из восьми школ города, об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Также присягу на Мамаевом кургане принимали сегодня и будущие спасатели, сотрудники УФСИН, казаки, военные и моряки. Всего кадетами стали более 500 школьников. Торжественная церемония присяги завершилась минутой молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне и возложением цветов к Вечному огню в Пантеоне Славы.