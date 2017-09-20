В Волгоградской области предприниматель разорил «Adidas» и «Nike» на миллион рублей

Возбуждено уголовное дело о незаконном использовании чужого товарного знака в отношении предпринимателя из Старополтавского района. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, данный факт был установлен сотрудниками районной прокуратуры в ходе проверки исполнения законодательства, регулирующего ввоз, производство и оборот продукции легкой промышленности. Установлено, что в июне 2017 года индивидуальный предприниматель в магазине в с.Старая Полтавка осуществлял розничную продажу 228 наименований продукции с нанесенными на нее логотипами торговых марок «Adidas» и «Nike» на общую сумму более 113 тыс рублей. Однако документов и сертификатов на реализуемую продукцию, а также договоров на использование товарных знаков с компаниями, представляющими интересы «NIKE Innovate C.V.» и «adidas AG» в Российской Федерации, у предпринимателя не имелось. Согласно официальным ответам представителей указанных компаний правообладателям названных товарных знаков причинен ущерб в размере более 1 млн рублей. Примечательно, что ранее этот предприниматель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Материалы проверки были направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. ОМВД России по Старополтавскому району Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака). Предпринимателю грозит лишение свободы на срок до 2 лет.



