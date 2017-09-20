Волгоградский мясокомбинат: Нам есть куда расти и развиваться!

Компания, которая ранее занималась производством мясопродуктов для рынка Волгограда и использовала торговую марку «Царь-Продукт», на сегодняшний день больше не занимается производственной деятельностью. В ближайшее время руководство мясокомбината ожидает окончания процедуры банкротства.

Профессиональная команда управленцев вместе со старожилами производства и простыми работниками, много лет отдавших работе на предприятии, при поддержке администрации области сумели вовремя сорганизоваться и удержать комбинат, сохранить рабочие места и огромный его потенциал. Поэтому сегодня на рынке Волгограда покупатели видят пищевую продукцию исторически сложившегося бренда - «Волгоградский мясокомбинат». Численность персонала сегодня составляет свыше 1700 человек - предприятие обеспечивает рабочими местами не только Волгоград, но и сельскую местность. Как удалось не закрыть производство, выяснял корреспондент ИА «Высота 102».

Как пояснили на комбинате, в современных экономических условиях это было сложной задачей. «Наблюдая, как затухает промышленность, как много пустующих производственных площадей, руководство постаралось приложить максимум усилий, чтобы не просто сохранить, но и развить предприятие. Конечно, это не случилось бы без поддержки администрации области, поскольку развитие местного бизнеса всегда положительно сказывается на экономике, бюджете, наличии рабочих мест, а в целом - на развитии региона. Сложившиеся правила торговли также не всегда способствуют продвижению местных производителей, в особенности с приходом на волгоградский рынок таких крупных иногородних ритейлеров, как «Лента», «Ашан», «Магнит», «Окей» и других. После совместной работы администрации Волгоградской области и местных товаропроизводителей большинству предприятий стали открываться новые возможности конкурентной торговли на рынке региона», - рассказали информагентству на предприятии.

Такую поддержку ощутил и «Волгоградский мясокомбинат», что стало большим подспорьем для развития предприятия в сложный для него период. Результатом этой работы стало присутствие его продукции на ярмарках города, на выставках-дегустациях местных производителей пищевой промышленности и на прилавках розничных сетей города и области.

У предприятия сегодня большие планы на развитие. Так, летом 2017 года руководство «Волгоградского мясокомбината» арендовало во Фроловском районе оборудование на молочном заводе, которое простояло заброшенным более 2-х лет. Сейчас здесь восстановлено производство местного натурального молочного продукта. «Мы обеспечили работой свыше 100 человек в хуторе Красные Липки и ежедневно поставляем до 10 тонн высококачественного молочного продукта жителям нашего региона. Сейчас заканчиваются работы по запуску перепелиной фермы, и вскоре покупатель сможет насладиться мясом местных перепелочек и свежими перепелиными яйцами», - отметили на предприятии.

Перенимая производственный опыт, мясокомбинат сохранил своего розничного потребителя и, более того, развил собственную сеть фирменных магазинов. Сейчас продукция предприятия реализуется не только в Волгоградской области, но и в десятках других городов. Новым руководством сохранены все обязательства перед покупателями – это различные программы лояльности, система дисконтных карт ветеранам, пенсионерам и сотрудникам предприятия и многие другие.

Чтобы сохранить потребителя, прикладывается много усилий, ведется постоянная работа по повышению качества продукции бренда. В первую очередь - за счет постоянной ротации поставщиков. Предприятие отбирает и заключает договоры с местными фермерскими хозяйствами и поставщиками, которые обеспечивают рынок мясопереработки наиболее качественным сырьем. Совершенствуется само производство, применяются новые технологии, тщательно контролируется качество всех применяемых ингредиентов. Основной принцип волгоградского мясокомбината – это натуральный состав, что само по себе не дешево, а при большой конкурентности - совсем не просто.

Производство продукции доверено профессионалам, и руководству удается не просто удерживать ценных профессионалов, но и привлекать новые кадры. «Мы активно развиваем социальную внутреннюю политику для персонала. Это и летние путевки, и спортивные корпоративные мероприятия, и материальная поддержка, обеспечение питанием и многие другие программы. Ведем активную работу с ведущими учебными заведениями, заключая договоры с вузами для стажировки на предприятии студентов и выпускников. Во время стажировок и производственной практики к молодым специалистами внимательно присматриваемся и лучших стараемся оставить у себя», - пояснили на комбинате.

На предприятии также отмечают, что на начальном этапе, когда новая команда управленцев только подхватила бизнес с целью его сохранения, объемы, которые давало производство, оставляли желать лучшего. Ограничивали и не позволяли активно развиваться и ресурсы. По словам руководства, производственные мощности, которые на сегодняшний день задействованы на данной площадке от общих возможностей, составляют примерно 30% . «Соответственно, у Волгоградского мясокомбината великий запас прочности. Нам есть куда расти и развиваться», - оптимистично заверили на предприятии.







