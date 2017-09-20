В Волгограде полувековая причальная стенка речпорта впервые дождалась масштабного ремонта

В Волгограде начинается ремонт причальной стенки Набережной имени 62-ой Армии с 10 по 15 причалы. Как сообщает ИА «Высота 102», построенное в 1965 году сооружение давно требовало комплексного обновления. Работы будут вестись по трем направлениям: восстановление и частичное усиление конструкций двухъярусного пассажирского причала, ремонт обратного фильтра и бетонной поверхности. При усилении конструкций и ремонте бетонной поверхности подрядчик будет применять безусадочную бетонную смесь, которая не будет деформироваться при влиянии внешних факторов. При строительстве Центральной набережной, как показало обследование объекта, использовались устаревшие технологии, которые не позволили создать запас прочности на длительное время. Еще в 1985 году эксперты выявляли технические нарушения, допущенные при возведении сооружения. Однако реконструкция так и не была проведена. В целом, как отмечают эксперты, сегодня набережная находится в работоспособном состоянии. Однако на некоторых участках отмечена ограниченная несущая способность конструкций.

Напомним, комплексная реконструкция прибрежной территории в Волгограде началась в 2015 году с устройства инженерных конструкций берегоукрепления, после чего в следующем году было начало строительство Нулевой Продольной магистрали. Проект ремонта причальной стенки финансируется из федального, регионального и местного бюджетов. Общая стоимость работ — 206,6 млн рублей.



