Аудиторы SGS подтвердили соответствие системы менеджмента в АО «КАУСТИК» и ЗАО «НикоМаг» международным стандартам





Ведущие предприятия группы компаний «НИКОХИМ» - АО «КАУСТИК» и ЗАО «НикоМаг» - успешно прошли ресертификационный аудит на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015, который провели специалисты компании SGS. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе ГК «НИКОХИМ».

Сертификат, выданный «КАУСТИКу», подтверждает, что система менеджмента качества, распространяющаяся на разработку, производство и отгрузку каустика, хлора, поливинилхлорида, продуктов хлорпереработки, сырья для производства пластикатов и пластмасс, продуктов переработки минерального сырья и товаров бытовой химии, соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Этому же стандарту соответствует и система менеджмента качества, которая распространяется на производство продукции на основе бишофита, оксида и гидроксида магния на ЗАО «НикоМаг».

Как сообщили в компании, добровольное сотрудничество с SGS – мировым лидером в области инспекционных услуг, экспертизы, испытаний и сертификации – началось в 2009 году в рамках подтверждения системы менеджмента безопасности пищевой продукции требованиям стандарта ISO 22000:2005 для гранулированного каустика. Системы менеджмента качества АО «КАУСТИК» и ЗАО «НикоМаг» были сертифицированы в 2014 году и с тех пор специалисты SGS ежегодно проводят инспекционный аудит предприятий, расположенных на промышленной площадке «КАУСТИКа» в Волгограде.

В компании отмечают, что основным фактором, определяющим положение компании на современных рынках и перспективы её развития, является высокий уровень качества выпускаемой продукции. Сертификация системы менеджмента на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 является подтверждением того, что система управления на предприятиях группы компаний «НИКОХИМ» организована в соответствии с жёсткими мировыми требованиями и гарантирует стабильно высокое качество продуктов и услуг.