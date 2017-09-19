Жители двора в Красноармейском районе Волгограда тушили два горящих автомобиля

О двух сожженных минувшей ночью машинах сообщили ИА «Высота 102» очевидцы. Как сообщает ИА «Высота 102», ЧП случилось в Красноармейском районе в одном дворе на улице Удмуртской.

От огня пострадали два отечественных автомобиля, предположительно "Лада Веста" и "Ваз 2112". Участие в их тушении принимали местные жители. Они и справились с огнем до приезда пожарных расчетов. Одна из машин сильно пострадала.



