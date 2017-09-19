



Волгоградская область стала 25-м регионом России, подключившимся к проекту Минкомсвязи «Мультирегиональность ЕПГУ». Он предусматривает интеграцию регионального контента в единый портал gosuslugi.ru. В результате граждане в режиме «одного окна» могут пользоваться государственными и муниципальными услугами как федерального, так и регионального уровня, пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании «Ростелеком», которая и обеспечивает эту возможность.

«Волгоградская область стала 2-м регионом Южного федерального округа после Ростовской области, подключившимся к проекту «Мультирегиональность». Это выводит на качественно новый уровень предоставление гражданам региональных и муниципальных услуг в электронной форме», – отмечает заместитель директора Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» по работе с государственным и корпоративным сегментами Александр Стукалов.

Регион определил 35 наиболее востребованных и социально-значимых госуслуг для модернизации и последующего размещения на Едином портале госуслуг (ЕГПУ). Это услуги по предоставлению мер социальной поддержки, содействию гражданам в поиске работы, получению разрешения на строительство, предоставлению разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, выплате родительского капитала. На ЕГПУ граждане смогут оплатить госпошлины со скидкой 30% с помощью банковских карт, со счета мобильного телефона и через сервисы WebMoney и Яндекс.Деньги.

Современный и удобный интерфейс Единого портала госуслуг располагает широким набором сервисов и функций, в том числе личным кабинетом с подробной историей операций и обращений и возможностью оценки качества оказания услуг.

Кроме того, эти региональные и муниципальные услуги станут доступны пользователям мобильного приложения «Госуслуги», которое полностью повторяет функционал ЕПГУ. Аудитория приложения суммарно составляет почти 6 млн. пользователей, которые оценивают его в 4,5 балла из 5.

На сегодняшний день, по данным Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, доступ к региональным и муниципальным госуслугам в Волгоградской области имеет около 40% от всего населения региона, что составляет порядка 870 тысяч жителей.