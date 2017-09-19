Прокуратурой Дзержинского района Волгограда приняты меры по пресечению незаконной рекламы по продаже квартир, выявленной в ходе проверки соблюдения законодательства о долевом строительстве. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, установлено, что в апреле 2017 года региональной инспекцией госстройнадзора ООО "Коммунальное хозяйство +" выдано заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным законом, по объекту "Многоэтажный жилой дом по ул. Ангарская, д.88" (Жилой комплекс "Сталинградский").

Вместе с тем, государственная регистрация договора с первым участником долевого строительства в установленном законом порядке проведена не была, в связи с чем вышеуказанное заключение утратило силу.

Однако застройщиком в Интернете размещалась реклама ЖК "Сталинградский", согласно которой гражданам предлагались к приобретению квартиры в незавершенном строительством многоквартирном жилом доме. В отношении юридического лица и директора общества возбуждены административные производства за нарушение законодательства о рекламе. Постановлениями УФАС по области виновные лица привлечены к административной ответственности. Незаконная реклама заблокирована застройщиком.