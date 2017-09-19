



Сотрудники музея-заповедника «Сталинградская битва» обновили потускневшую надпись на ступенях Мамаева кургана в Волгограде «За нашу Советскую Родину! СССР!», известную практически всей стране. Как сообщил ИА «Высота 102» директор музея-заповедника Алексей Васин, более двадцати лет шефство над этой исторической надписью вела жительница Волгограда Тамара Ивановна Карпова. Здесь, на Мамаевом кургане, похоронены ее отец, прошедший Великую Отечественную, и родной дядя, который навеки остался молодым: ему было всего 18 лет, когда он погиб, сражаясь за Сталинград. Однако в последнее время из-за проблем со здоровьем Тамара Ивановна уже не могла приезжать на Мамаев курган. Журналисты ИА "Высота 102" неоднократно пытались узнать у волгоградских коммунистов, продолжат ли они дело Тамары Карповой и возьмут ли шефство над знаменитой надписью. Но вразумительного ответа от нового секретаря обкома КПРФ Тамары Головочевой так и не удалось добиться. Теперь за сохранность этих так знакомых каждому россиянину слов можно не беспокоиться.

«В настоящее время при благоустройстве территории объекта культурного наследия федерального значения - мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане - комитетом государственной охраны объектов культурного наследия было решено учесть необходимость реставрации данной надписи на ступенях лестничного марша, - сказал Алексей Васин. – Поэтому сотрудники музея-заповедника будут следить за надписью и в дальнейшем».