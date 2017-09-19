По словам специалиста центра «Фобос», в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов сохранится летняя жара. «По всем регионам веером идут температурные рекорды и, по крайней мере в ближайшие пять дней мы не прогнозируем каких-либо изменений: тут будет солнечно, а показания термометров - до плюс 32 градусов. Для конца сентября это достаточно редкие показатели. В этих субъектах не просто «бархатный сезон», тут настоящая летняя жара», - сообщили ТАСС в «Фобосе».

Синоптики также добавили, что такая погода позволяет продолжать купальный сезон. «Температура воды, как и воздуха, очень высокая - купанию в ближайшие дни точно ничего не помешает», - сказали в центре погоды. Однако продолжающейся жаре рады не все - например, в Волгоградской области региональное управление МЧС напоминает о действии особого противопожарного режима и запрете на разжигание костров на всей территории субъекта, опасаясь повторения ситуации с возгораниями в конце августа, когда природные пожары уничтожили более 150 строений, а в области был введен режим ЧС.



