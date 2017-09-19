Жители Саратова ездят за коноплей в Волгоградскую область

Сотрудники правоохранительных органов завершили проверку помещений всех 12 торговых комплексов, которые сегодня закрылись на несколько часов из-за звонков о заминировании объектов. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы. Все звонки оказались ложными – ничего подозрительного при осмотре не обнаружено. Напомним, сегодня поступили звонки о "заминировании" 12 объектов - торговых центров Волгограда, расположенных в разных районах города. Неизвестные звонили на единый номер вызова экстренных служб 112 и в ТРЦ. Еще в одном образовательном учреждении проводилась проверка по сообщению о якобы найденном подозрительном предмете, но и оно не подтвердилось. Всего за сегодняшний день было эвакуировано 13 тысяч человек...

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