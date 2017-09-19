О пожаре в Дзержинском районе Волгограда сообщили ИА “Высота 102” очевидцы. Столб дыма, поднимающийся в небо над частным сектором, виден издалека. В региональном главке МЧС информагентству сообщили, что сигнал о пожаре в районе улицы Томской поступил около 13 часов. Прибывшие на место расчеты 12 и 21 пожарных частей приступили к тушению горящей отдельными очагами сухой растительности. Огонь распространился на площади около 500 квадратных метров. Угрозы населенному пункту сейчас нет. Причины возгорания устанавливаются.

МЧС напоминает жителям города о важности осторожного обращения с огнем. Тем более во время действия особого противопожарного режима.



