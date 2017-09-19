В Волгограде вынесли приговор мошеннику-"пародисту"

Кировский районный суд приговорил 39-летнего Евгения Андреева к 2 годам и 4 месяцам колонии строгого режима за восемь эпизодов мошенничества, шесть из которых совершены с причинением значительного ущерба потерпевшим. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. В судебном заседании установлено, что в октябре 2016 года подсудимый набрал наугад номер мобильного телефона и, дождавшись ответа незнакомой женщины, проживающей в Саратовской области, представился ее родственником. Он сообщил, что желает заехать в гости, после чего прервал связь. Перезвонив, злоумышленник заявил, что его остановили сотрудники ДПС и попросил ее переговорить с ними, чтобы его отпустили, поскольку они не хотят брать у него деньги и намереваются оформить штраф и лишить его водительских прав. После этого он, якобы передав телефонную трубку сотруднику ДПС, изменил голос и представился вымышленным именем, предложив решить проблему альтернативным способом - переводом денежных средств в размере 10 тыс рублей. Женщина согласилась и перевела деньги. Получив указанную сумму на счет своего мобильного телефона, обвиняемый распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Преступления аналогичного характера совершены им в отношении еще 7 лиц, проживающих в различных регионах страны. При этом злоумышленник требовал от доверчивых граждан от 4 до 15 тыс рублей.

Вину в совершенных преступлениях подсудимый признал, уголовное дело рассматривалось в особом порядке судопроизводства.

Расследование проводилось СО-7 СУ УМВД России по г.Волгограду.



