Жительница Волгоградской области принесла в дом второго мужа вещи первого

Дом бывшего мужа обокрала жительница поселка Средняя Ахтуба. Об обстоятельствах случившегося ИА “Высота 102” рассказали в региональном управлении Росгвадии. Накануне с заявлением о краже в полицию обратился 54-летний житель поселка. Он рассказал, что уезжал работать в Москву. За порядком в жилье оставалась присматривать его бывшая жена, продолжавшая жить там после развода. Вернувшись из столицы, мужчина увидел, что из дома пропали и экс-супруга, и имущество. Вместе с женщиной “испарились” три телевизора, СВ-печь, хлебопечь, стиральная машина, водонагреватель, сенсорный светильник, массажная кровать и компьютер – все общей стоимостью почти в 60 тысяч рублей. На поиски пропавших экс-супруги и имущества были направлены дежурные наряды полиции и Росгвардии. В скором времени Росгвардейцы обнаружили женщину на улице Октябрьской в доме ее нового сожителя - все украденное было найдено там же.



