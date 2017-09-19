В Волгограде эвакуируют посетителей двух торговых центров

Анонимные звонки о "минировании" торговых центров, крупных магазинов, рынка и даже медицинской академии, поступили сегодня в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, всего оперативные мероприятия проводятся по 12 объектам. В настоящее время на месте работают все экстренные службы, проводятся необходимые мероприятия, в том числе и по поиску злоумышленников, которым грозит уголовная ответственность. С "массовым минированием" ранее столкнулись и другие регионы России. Волна таких анонимных звонков продолжается на территории страны уже несколько дней. В МВД России сообщили, что только с 10 по 17 сентября из-за анонимных звонков о "минировании" было эвакуировано более 180 тысяч человек по всей стране....

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