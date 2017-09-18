В Волгоградской области в ДТП пострадали водитель и двое детей

На капитальный ремонт проезда от строящегося стадиона «Волгоград-Арена» до рокадной дороги выделено около 10 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, эти работы проведут за счет Волгоградской академии физической культуры. Планируется провести целый комплекс мероприятий по облагораживанию этой территории. В частности, участок будет освобожден от старых деревьев – пней и кустарников, разбитой тротуарной плитки, и только после этого здесь проложат асфальт. Также будет приведена в порядок часть ограждения на территории вуза со стороны стадиона. Кроме того, планируется высадить газон и четырехметровые клены. Работы должны быть закончены к началу декабря этого года.

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