28 семей, пострадавших в результате пожаров в Волгоградской области, получат материальную помощь из средств, поступивших на счет Волгоградского регионального отделения общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд». Выплаты начнут поступать на счета жителей с сегодняшнего дня, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе губернатора. В настоящее время на счет фонда поступило более двух миллионов рублей, сбор средств будет продолжен.

На заседании комиссии благотворительного фонда было принято решение оказать помощь тем, для кого пострадавшее жилье не было единственным. Так, по 110 тысяч рублей получат те, кто полностью утратил имущество, таких семей — 15, в зависимости от степени утраты имущества восемь семей получат по 70 тысяч рублей, четыре семьи по 40 тысяч рублей и одна семья — 20 тысяч рублей.

92 пострадавших в результате чрезвычайной ситуации уже получили единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на человека, по 50 тысяч рублей на каждого члена семьи в связи с частичной утратой имущества выплачено 44 жителям региона, за полностью утраченное по 100 тысяч на человека получили 48 пострадавших. По миллиону рублей выделено семьям двух погибших в результате пожаров, все расходы на погребение покрыты из муниципального бюджета. Двум гражданам, получившим тяжкий вред здоровью, направлено по 400 тысяч рублей. Для жителей, которые потеряли единственное жилье, выделено 26 жилищных сертификатов.



