В Волжском подвели итоги турнира по дворовому футболу на Кубок мэра





Сорок юных футболистов Волжского в предстоящие выходные отправятся на матч профессионалов «Локомотив» – «Ростов», который состоится в Ростове 24 сентября. Такую награду получили победители городского турнира по дворовому футболу, церемония награждения по итогам которого прошла на запасном поле Центрального стадиона. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Спортсменов поприветствовали глава Волжского Игорь Воронин и председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Татьяна Орешкина. Они вручили ребятам заслуженные награды и пожелали дальнейших личных и спортивных успехов.





«Благодаря своему спортивному духу вы сможете преодолевать все трудности и все невзгоды! Вы наше будущее! Немногие из вас выберут в дальнейшем футбол в качестве профессии, но вы точно станете настоящими людьми, настоящими волжанами», -отметил Игорь Воронин.

По итогам турнира лучшей в категории «Юноши 2001-2003 годов рождения» признана команда «Волжанин», второе место – у «StarNet», а третье – у «Каскада». Победителями среди юношей 2004-2006 годов рождения стали футболисты из команды «Волжанин», серебряный призёр – «Ахтуба», бронзовая награда – у команды школы №27. Чемпионом в категории «Юноши 2007-2009 годов рождения» стала команда «Темп», на втором месте – «Волжанин», на третьем – «Юниор».

Среди девушек первое место заняла команда «PowerNet», серебро – у команды «PowerNet-2», бронзу получила команда посёлка Куйбышева Среднеахтубинского района.

Лучшими игроками и вратарями стали в категории «Юноши 2001-2003 годов рождения» Фарид Искалиев и Дмитрий Ястребов (соответственно), среди юношей 2004-2006 годов рождения – Артем Тэн и Александр Макаров, в категории «Юноши 2007-2009 годов рождения» – Кирилл Балаев и Вадим Шпей, среди девушек – Алина Сычева и София Рамазанова.



