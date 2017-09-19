В Волгограде священники и полицейские объединились для борьбы с наркотической угрозой









Сегодня Главное управление МВД России по Волгоградской области и Волгоградская митрополия подписали соглашение о сотрудничестве в борьбе с наркоугрозой. Как сообщает ИА "Высота 102", подписи под документом в архиерейском зале Свято-Духова монастыря поставили митрополит Волгоградский и Камышинский Герман и начальник регионального главка МВД генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко.













По мнению сторон, сегодня сделан важный шаг на пути взаимодействия церкви и правоохранительных органов в борьбе с потреблением и распространением наркотиков. Соглашение затронет сферы деятельности социального отдела Волгоградской епархии и управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области, уточнили в региональном главке. Так, предполагается сотрудничество по таким направлениям, как профилактика наркомании, реабилитации наркозависимых, духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, взаимодействие с православными социальными службами. Планируется реализация совместных программ и мероприятий, направленных на формирование негативного отношения жителей региона к потреблению наркотиков.

В региональном главке МВД отмечают, что основной упор все же будет сделан на профилактику наркомании и реабилитацию наркозависимых лиц. В регионе работа с такими людьми ведется в реабилитационных центрах. На сегодняшний день действуют 6 таких центров, а на базе двух из них на постоянной основе оказывают необходимую помощь наркозависимым лицам правоохранители и служители православной церкви. Это и консультирование, и вовлечение в духовную жизнь как наркозависимых, так и их ближайших родственников. Совместная работа в этом направлении ведется уже не первый год, теперь она продолжится более масштабно уже в рамках подписанного соглашения. Тысячи волгоградцев за это время смогли пройти реабилитацию в таких центрах. Для многих совместная работа правоохранителей и церкви стала толчком к началу новой жизни без наркотиков.





