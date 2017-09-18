|Расследования
|19.09.2017 08:23
Гражданка Украины подожгла себя в Волгограде из-за семейных проблем
74-летняя женщина, которая подожгла себя накануне около автовокзала в Волгограде, находится в городской клинической больнице №25 в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на медиков. По уточненным данным, у женщины поражено ожогами около 40% тела. Как сообщили информагентству в правоохранительных органах, пострадавшая – Раиса Александровна Арданова, уроженка города Стаханов Луганской области, ныне – ЛНР. По предварительным сведениям, на этот поступок она пошла из-за семейных проблем.
Волгограду — 428 лет
"Взгляд с Высоты": Глава комитета госимущества Волгоградской области избегает комментариев громкой истории с отъемом земли в Волго-Ахтубинской пойме
Участники чемпионата России по мотокросс-фристайлу «зажгли» в Волгограде
Насыщенная культурная и развлекательная программа ожидает сегодня жителей и гостей города-героя на Волге в рамках празднования Дня города. Сегодня Волгограду...
Смотрите в программе: чиновники комитета по управлению госимуществом не комментируют ситуацию, связанную с подачей исков ведомством в отношении жителей поселка...
Победителем первого официального чемпионата России по мотокросс-фристайлу, который прошел в Волгограде, стал Алексей Колесников из Московской области, сообщает...
|Происшествия
|19.09.2017 12:22
Проводится эвакуация посетителей Ворошиловского торгового центра и ТЦ "КомсоМолл" в Волгограде. Сообщениями об этом, как передает ИА "Высота 102", активно делятся волгоградцы в соцсетях. Сообщается, что входы и выходы в торговые центры оцеплены, работают оперативные службы. По предварительной информации, проверяются сообщения об обнаружении в помещениях ТЦ подозрительных предметов.
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|Общество
|19.09.2017 12:00
Сегодня Главное управление МВД России по Волгоградской области и Волгоградская митрополия подписали соглашение о сотрудничестве в борьбе с наркоугрозой. Как сообщает ИА "Высота 102", подписи под документом в архиерейском зале Свято-Духова монастыря поставили митрополит Волгоградский и Камышинский Герман и начальник регионального главка МВД генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко. По мнению сторон, сегодня сделан важный шаг на пути взаимодействия церкви и правоохранительных органов в борьбе с потреблением и распространением наркотиков. Соглашение затронет сферы деятельности социального отдела Волгоградской епархии и управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области, уточнили в региональном главке. Так, предполагается сотрудничество по таким направлениям, как профилактика...
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|Астрахань
|19.09.2017 11:53
За последние два дня в результате масштабного рейда астраханской полиции и волгоградского мотовзвода в Астрахани были привлечены к ответственности 64 автомобилиста и 15 водителей мототранспортных средств. Всего составлено 79 административных протоколов. Полицейские выявили нарушения правил тонировки, перевозки детей без удерживающих устройств, отсутствие госномеров, страховки, непредоставление преимущества в движении пешеходам и другое. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». На площади перед Центральным стадионом за рулём двух легковых машин сотрудники ведомства выявили двух девушек, которые никогда не получали прав. За это предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей, подчеркнули в УМВД. Теперь их друзьям, передавшим управление машинами, предстоит выплатить штраф в размере...
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|Происшествия
|19.09.2017 11:19
Двое детей и водитель пострадали в аварии, которая произошла в Михайловском районе, сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД. Полицейские выяснили, что 27-летняя водитель "семерки" при повороте налево не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем "Mazda-6". В результате ДТП пострадали 7-летний ребенок, находившийся в отечественной машине, водитель иномарки и его пассажирка – полуторамесячная девочка. Она находилась в детской люльке на руках у своей матери. Все пострадавшие доставлены в больницу в Михайловке.
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|Общество
|19.09.2017 10:48
Сорок юных футболистов Волжского в предстоящие выходные отправятся на матч профессионалов «Локомотив» – «Ростов», который состоится в Ростове 24 сентября. Такую награду получили победители городского турнира по дворовому футболу, церемония награждения по итогам которого прошла на запасном поле Центрального стадиона. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе городской администрации. Спортсменов поприветствовали глава Волжского Игорь Воронин и председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Татьяна Орешкина. Они вручили ребятам заслуженные награды и пожелали дальнейших личных и спортивных успехов. «Благодаря своему спортивному духу вы сможете преодолевать все трудности и все невзгоды! Вы наше будущее! Немногие...
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|Общество
|19.09.2017 10:31
28 семей, пострадавших в результате пожаров в Волгоградской области, получат материальную помощь из средств, поступивших на счет Волгоградского регионального отделения общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд». Выплаты начнут поступать на счета жителей с сегодняшнего дня, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе губернатора. В настоящее время на счет фонда поступило более двух миллионов рублей, сбор средств будет продолжен. На заседании комиссии благотворительного фонда было принято решение оказать помощь тем, для кого пострадавшее жилье не было единственным. Так, по 110 тысяч рублей получат те, кто полностью утратил имущество, таких семей — 15, в зависимости от степени утраты имущества восемь семей получат...
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|Расследования
|19.09.2017 10:30
Все фигуранты громкого криминального скандала в волгоградском филиале Московской финансово-юридической академии (МФЮА) признали свою вину в получении денег от студентов. Как сообщает ИА "Высота 102", в настоящее время уголовные дела в отношении директора филиала и четырех преподавателей, которые обвиняются в коммерческом подкупе, находятся в Центральном районном суде. Все обвиняемые заявили ходатайства о рассмотрении их дел в особом порядке, т.е без исследования письменных доказательств по делу и без вызова свидетелей. ...
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|Происшествия
|19.09.2017 10:12 (Обновлено: 19.09.2017 11:25)
О пожаре, вспыхнувшем в Красноармейском районе Волгограда, сообщили ИА “Высота 102” очевидцы. По их словам, столб дыма поднимается над промзоной в районе ул.40 лет ВЛКСМ. В региональном главке МЧС информагентству сообщили, что сигнал о пожаре поступил в 9:53. Расчеты выехали к месту пожара. Оказалось, что там загорелось разлитое дизельное топливо. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Огонь был локализован к 10:20, а в 11.00 пожар полностью потушили. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Обстоятельства происшествия уточняются. Фото: Лариса Рославлева из социальной сети "ВКонтакте"
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|Происшествия
|19.09.2017 09:03
Асфальт провалился на Второй продольной в районе улицы Елисеева, сообщили ИА “Высота 102” очевидцы. По их словам, дорожное препятствие появилось на полосе, по которой транспорт двигается в сторону центра города. Охватывает оно примерно полтора метра дорожного полотна.
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|Расследования
|19.09.2017 06:08
Сергею Задорожному, который был осужден к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима за посредничество в получении взяток бывшими прокурорами, смягчили наказание. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное постановление, остаток срока - 10 месяцев и 3 дня - Задорожный теперь будет отбывать в колонии-поселении. Прокуратура пыталась оспорить это постановление в апелляционной инстанции, но Волгоградский областной суд оставил решение Волжского городского суда без изменения, а жалобу надзорного ведомства без удовлетворения. Суд посчитал, что Задорожный имеет на это право, так как отбыл более 1/4 срока назначенного наказания. По материалам дела, за время отбывания наказания в местах лишения свободы...
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|Расследования
|18.09.2017 20:22
Суд в Волгограде отказался выпустить из колонии похитившего средства на стройке детского сада директора фирмы
Волгоградский областной суд согласился с постановлением районного суда, отказавшего директору "Ремсталинг" Андрею Озерову в замене неотбытой части наказания в колонии общего режима на исправительные работы. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение, Озеров обжаловал постановление Волжского городского суда от 7 июля этого года, которое посчитал незаконным и подлежащим отмене. В частности, он назвал ложными показания потерпевшей стороны, заявившей, что осужденный не предпринимал попыток для возмещения ущерба. Озеров сообщил, что с супругой неоднократно перечислял денежные средства судебным приставам в счет погашения ущерба, а также написал заявление с просьбой удерживать с него не 25% от оплаты труда, а 75%. ...
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|Аналитика
|18.09.2017 20:07
Смотрите сегодня в выпуске: в Волгоградской области единороссы раскрыли главную парламентскую интригу последних дней. Внимание розыск: в Калаче-на-Дону продолжают искать таинственно исчезнувшего с детской площадки ребенка. Налоговая инспекция добралась до слуг народа: одному из депутатов регпарламента, которого в мае этого года выгнали из фракции «ЕР», грозит банкротство. В Волгограде велопробегом ударили по опасным и неудобным дорогам. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
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|Выборы
|18.09.2017 18:44
В них приняли участие 14 политических партий. Пятипроцентный барьер преодолели и прошли в Госдуму четыре партии: «Единая Россия» (54,20%), КПРФ (13,34%), ЛДПР (13,14%) и «Справедливая Россия» (6,22%). Выборы прошли по смешанной избирательной системе: из 450 депутатов 225 были избраны по партийным спискам по единому федеральному округу (пропорциональная система), а ещё 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система). Для попадания в думу по пропорциональной системе партиям было необходимо преодолеть 5%-й барьер, а кандидатам в округах — было достаточно получить относительное большинство голосов. Прежде смешанная система применялась на выборах 1993, 1995, 1999 и 2003 годов. Напомним результаты волеизъявления в Госдуму 18...
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|Экономика
|18.09.2017 17:22
На капитальный ремонт проезда от строящегося стадиона «Волгоград-Арена» до рокадной дороги выделено около 10 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, эти работы проведут за счет Волгоградской академии физической культуры. Планируется провести целый комплекс мероприятий по облагораживанию этой территории. В частности, участок будет освобожден от старых деревьев – пней и кустарников, разбитой тротуарной плитки, и только после этого здесь проложат асфальт. Также будет приведена в порядок часть ограждения на территории вуза со стороны стадиона. Кроме того, планируется высадить газон и четырехметровые клены. Работы должны быть закончены к началу декабря этого года.
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|Происшествия
|18.09.2017 17:04
Мужчина погиб, упав с крыши многоэтажного дома, об этом сообщили ИА “Высота 102” в СУ СК России по Волгоградской области. Трагедия произошла в Советском районе на улице Тулака. По предварительным данным, 63-летний волгоградец сорвался с крыши девятиэтажного дома. Выясняются обстоятельства случившегося. Известно, что при жизни погибший злоупотреблял алкоголем.
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19 сентября 12:22
19 сентября 12:00
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19 сентября 10:12
19 сентября 09:03
19 сентября 08:23
Гражданка Украины подожгла себя в Волгограде из-за семейных проблем 15
18 сентября 20:22
18 сентября 20:07
18 сентября 18:44
18 сентября 17:04
18 сентября 16:29
18 сентября 16:14
18 сентября 16:14
Расследования
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19 сентября 08:23
Гражданка Украины подожгла себя в Волгограде из-за семейных проблем 15
18 сентября 20:22
18 сентября 16:14
18 сентября 12:34
18 сентября 11:59
18 сентября 11:44
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