В Волгограде пенсионер разбился, упав с крыши многоэтажки

Сегодня арбитражный суд Волгоградской области не смог приступить к рассмотрению заявления налоговой инспекции Центрального района о признании банкротом гражданина Геннадия Мурылева. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», заседание было отложено в связи с тем, что Мурылев не был должным образом извещен о предстоящем заседании. Между тем, как следует из документов суда, к процессу будут привлечены и представители ГК «Внешэкономбанк». Пока информация о том, сколько и кому задолжал депутат облдумы Геннадий Мурылев, является конфиденциальной. Во всяком случае, о точном размере финансовых претензий кредиторов, а также о том, что из состояния у него имеется, станет известно лишь...