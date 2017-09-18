В Волгограде на линию вышли студенческие автобусы





Для удобства студентов педагогического, технического и медицинского университетов, проживающих в общежитиях на ул. Хиросимы и Рокоссовского, организованы специальные укороченные рейсы на опорном маршруте №20. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, автобусы большой вместимости следуют от остановки «Ул. Хиросимы» до остановки «Аллея Героев». Своих пассажиров транспорт ожидает на ул. Хиросимы в 7-40 с отправкой в сторону Аллеи Героев в 7-45. Еще один рейс автобус совершает через полчаса – в 8-10 он подъезжает к остановке «Ул. Хиросимы», в 8-15 отправляется к вузам.

Специально организованные рейсы позволяют, в первую очередь, студентам быстро и комфортно добираться до основных корпусов вузов. Автобусы на данных рейсах продолжат отправляться в 7-45 и 8-15 от начальной остановки «Ул. Хиросимы» на протяжении всего учебного года. Стоимость проезда в автобусе на специальном рейсе не изменяется: она равна 20 рублям при оплате наличными и 18 рублям при оплате транспортной картой «Волна» с тарифным планом электронного кошелька.

Экономически выгодно использовать электронный студенческий проездной билет на месяц на базе карты. Его стоимость составляет 600 рублей для безлимитного проезда на всех автобусах, курсирующих по муниципальным опорным и вспомогательным маршрутам. В настоящее время уже порядка 5,4 тысяч студентов пользуются льготным электронным проездным билетом.



