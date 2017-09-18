Начальника штаба Навального в Волгограде оставили под арестом в Санкт-Петербурге

Сегодня апелляционная инстанция оставила без изменения меру пресечения руководителю штаба Навального в Волгограде. Об этом ИА "Высота 102" сообщила пресс-секретарь Волгоградского облсуда Анастасия Черемушникова. Алексей Волков, согласно постановлению суда, до 3 октября будет находиться под домашним арестом в Санкт-Петербурге. Такое решение Центральный районный суд принял 31 августа. Жалобу на постановление районного суда адвокат Волкова направил письмом, поэтому об обжаловании меры пресечения стало известно только в конце прошлой недели, когда письмо доставили.

Напомним, Волков обвиняется в реабилитации нацизма. На прошлой неделе он вылетел в Санкт-Петербург для исполнения меры пресечения, где в аэропорту его встретили сотрудники УФСИН.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма", было возбуждено по следам нашумевшей истории о публикации сторонниками Алексея Навального в социальной сети фотографии скульптуры на Мамаевом кургане с лицом и ладонями, раскрашенными в зеленый цвет. Фото появилось после того, как на Навального в разных регионах нападали с зеленкой. Позднее скандальную публикацию удалили из официального паблика сторонников блогера, был написан пост с извинениями. В июле обвинение в реабилитации нацизма было предъявлено Алексею Волкову, который является руководителем волгоградского штаба Навального. Было установлено, что отредактированное "зеленкой" фото "Родины-матери" было размещено в интернете с устройств, принадлежащих Волкову.



