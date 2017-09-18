В Волгоградской области фермер оценил гастарбайтера в 5 тысяч рублей

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Городищенскому району задержан подозреваемый в даче взятки сотруднику полиции. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области, 33-летний местный житель незаконно привлек для сельхозработ трех иностранцев, которые не имели патента на работу. Когда работодателя и рабочих доставили в отдел полиции, фермер предложил 15 тысяч рублей руководителю одного из полицейских подразделений за не привлечение к ответственности за данное правонарушение. О факте дачи взятки майор полиции сообщил своему руководству, и в результате проведенных мероприятий взяткодатель был задержан при передаче денег. Он сознался в содеянном.

СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие).



