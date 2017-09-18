Сергею Задорожному, который был осужден к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима за посредничество в получении взяток бывшими прокурорами, смягчили наказание. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное постановление, остаток срока - 10 месяцев и 3 дня - Задорожный теперь будет отбывать в колонии-поселении. Прокуратура пыталась оспорить это постановление в апелляционной инстанции, но Волгоградский областной суд оставил решение Волжского городского суда без изменения, а жалобу надзорного ведомства без удовлетворения. Суд посчитал, что Задорожный имеет на это право, так как отбыл более 1/4 срока назначенного наказания. По материалам дела, за время отбывания наказания в местах лишения свободы он показал себя с положительной стороны, нарушений установленного порядка отбывания наказания не допустил, взысканий не имеет.

Задорожный, напомним, проходил в качестве посредника по громкому коррупционному делу о взятках в надзорном ведомстве. Главными фигурантами были бывшие сотрудники Волгоградской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Наумов и Шахунов, которые в марте и апреле 2013 года через посредников получили 300 тысяч рублей за непринятие мер реагирования в отношении осужденного, которому пронесли в исправительное учреждение сотовый телефон. Также в июне того же года они получили еще 500 тысяч рублей за другую услугу - невнесение апелляции на решение суда об условно-досрочном освобождении осужденного. Судебный процесс был долгим. Только в первой инстанции дело рассматривалось трижды: один раз возвращалось на доработку, а дважды вынесенные решения оспаривались, возвращались в районный суд на новое рассмотрение, а впоследствии были частично изменены для каждого из членов преступной группировки в апелляционных и кассационных инстанциях. В августе этого года Волгоградский областной суд оставил в силе приговор Максиму Шахунову - 7 лет 1 месяц колонии со штрафом в 45 млн рублей и лишением права занимать должности в надзорных и правоохранительных органах на 3 года. Его бывшему коллеге Дмитрию Наумову назначено 7 лет 1 месяц в колонии строго режима и 65 млн рублей штрафа. За посредничество во взяточничестве Александр Шикунов приговорен к 4 годам и 2 месяцам колонии строго режима, а Сергей Задорожный - к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.



