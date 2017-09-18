|Происшествия
|18.09.2017 14:09
В Волгограде рядом с автовокзалом гражданка Украины совершила акт самосожжения
ЧП случилось только что в районе автовокзала в Волгограде на ул. Балонина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, женщина подожгла на себе платье. Пострадавшая выжила, хотя получила ожоги примерно 30% тела. Сейчас ее транспортируют в Волгоградскую городскую клиническую больницу №25. По предварительным данным, женщина является гражданкой Украины, ее возраст - примерно 74 года. Выясняется, что стало причиной этого поступка.
Волгограду — 428 лет
"Взгляд с Высоты": Глава комитета госимущества Волгоградской области избегает комментариев громкой истории с отъемом земли в Волго-Ахтубинской пойме
Участники чемпионата России по мотокросс-фристайлу «зажгли» в Волгограде
Насыщенная культурная и развлекательная программа ожидает сегодня жителей и гостей города-героя на Волге в рамках празднования Дня города. Сегодня Волгограду...
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Победителем первого официального чемпионата России по мотокросс-фристайлу, который прошел в Волгограде, стал Алексей Колесников из Московской области, сообщает...
|Происшествия
|18.09.2017 17:04
Мужчина погиб, упав с крыши многоэтажного дома, об этом сообщили ИА “Высота 102” в СУ СК России по Волгоградской области. Трагедия произошла в Советском районе на улице Тулака. По предварительным данным, 63-летний волгоградец сорвался с крыши девятиэтажного дома. Выясняются обстоятельства случившегося. Известно, что при жизни погибший злоупотреблял алкоголем.
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|Общество
|18.09.2017 16:29
Для удобства студентов педагогического, технического и медицинского университетов, проживающих в общежитиях на ул. Хиросимы и Рокоссовского, организованы специальные укороченные рейсы на опорном маршруте №20. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, автобусы большой вместимости следуют от остановки «Ул. Хиросимы» до остановки «Аллея Героев». Своих пассажиров транспорт ожидает на ул. Хиросимы в 7-40 с отправкой в сторону Аллеи Героев в 7-45. Еще один рейс автобус совершает через полчаса – в 8-10 он подъезжает к остановке «Ул. Хиросимы», в 8-15 отправляется к вузам. Специально организованные рейсы позволяют, в первую очередь, студентам быстро и комфортно добираться до основных корпусов...
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|Расследования
|18.09.2017 16:14 (Обновлено: 18.09.2017 16:19)
Сегодня апелляционная инстанция оставила без изменения меру пресечения руководителю штаба Навального в Волгограде. Об этом ИА "Высота 102" сообщила пресс-секретарь Волгоградского облсуда Анастасия Черемушникова. Алексей Волков, согласно постановлению суда, до 3 октября будет находиться под домашним арестом в Санкт-Петербурге. Такое решение Центральный районный суд принял 31 августа. Жалобу на постановление районного суда адвокат Волкова направил письмом, поэтому об обжаловании меры пресечения стало известно только в конце прошлой недели, когда письмо доставили. Напомним, Волков обвиняется в реабилитации нацизма. На прошлой неделе он вылетел в Санкт-Петербург для исполнения меры пресечения, где в аэропорту его встретили сотрудники УФСИН. Уголовное дело по признакам преступления,...
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|Расследования
|18.09.2017 16:14
Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Городищенскому району задержан подозреваемый в даче взятки сотруднику полиции. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области, 33-летний местный житель незаконно привлек для сельхозработ трех иностранцев, которые не имели патента на работу. Когда работодателя и рабочих доставили в отдел полиции, фермер предложил 15 тысяч рублей руководителю одного из полицейских подразделений за не привлечение к ответственности за данное правонарушение. О факте дачи взятки майор полиции сообщил своему руководству, и в результате проведенных мероприятий взяткодатель был задержан при передаче денег. Он сознался в содеянном. ...
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|Политика
|18.09.2017 15:28
Сегодня утвержден новый руководитель совета регионального отделения партии «Родина». Как сообщает ИА «Высота 102», на внеочередной конференции лидером местного представительства политической силы назначен Константин Глушенок. Глушенок известен как политический эксперт и как представитель реготделения ОНФ, в котором он является членом ревизионной группы. Длительное время реготделение «Родины» в Волгоградской области пребывало в подвешенном состоянии, не проявляя какой-либо политической активности. С осени 2013 по осень 2014 года партийное представительство возглавлял экс-депутат облдумы Николай Чувальский, который, впрочем, со скандалом покинул пост. Избирательная кампания реготделения партии 2014 года оказалась провальной — ни одного мандата в облдуме «Родина» не получила. В беседе с...
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|Общество
|18.09.2017 14:58
Региональные власти готовятся продлить срок действующего ограничения посещения лесов Волгоградской области и въезда в них транспортных средств. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект приказа комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, новый режим ограничения посещения лесных массивов будет действовать с 25 сентября по 15 октября. Речь идет об отдельных территориях в 22 лесничествах региона. Между тем, в ГУ МЧС по Волгоградской области напоминают, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим в связи с сохраняющейся чрезвычайно высокой пожароопасностью. Специалисты напоминают жителям о необходимости строгого соблюдения мер противопожарной безопасности. Отметим, что только за минувшие сутки в области пожарными...
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|Политика
|18.09.2017 13:22
Еще один депутат Волгоградской облдумы обзавелся партбилетом «Единой России». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня на заседании политсовета «ЕР» со вступлением в партию поздравили депутата Юрия Корбакова. Документ ему вручил и.о. секретаря реготделения «Единой России» Владлен Колесников. Напомним, в настоящее время фракция "Единой России" в регпарламенте самая многочисленная - в ней состоят 28 человек: это и члены партии, и беспартийные. Последних во фракции - 6 человек.
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|Экономика
|18.09.2017 13:09
На строительной площадке Гремячинского ГОКа состоялось событие, значимое не только для ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», но и для Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, на глубине более чем 1000 метров шахтостроители выполнили сбойку между первым и вторым скиповыми стволами рудника Гремячинского ГОКа. Сбойка стволов позволит улучшить условия проветривания при строительстве подземных выработок рудника и обеспечит наличие двух отдельных выходов для выезда или выхода людей на поверхность. Весь коллектив «ЕвроХим-ВолгаКалия» напряженно работает на строительстве Гремячинского горно-обогатительного комбината – первого в новейшей истории горнодобывающей отрасли СНГ и Европы предприятия, строящегося с «чистого листа». И к этому дню сотрудники...
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|Происшествия
|18.09.2017 12:50
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при долевом строительстве многоквартирного дома по ул. Вучетича в Красноармейском районе Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. Основанием для возбуждения дела по ч. 1 ст. 201 УК РФ послужили материалы прокурорской проверки. Установлено, что ООО "Универсал-Строй" является застройщиком объекта, которое привлекло денежные средства участников долевого строительства в размере более 31 млн рублей. Срок ввода в эксплуатацию жилого дома был назначен на 2 квартал 2016 года, а впоследствии перенесен застройщиком на 4 квартал 2017 года. Проверкой выявлено завышение объемов выполненных работ по строительству этого многоквартирного...
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|Расследования
|18.09.2017 12:34
Сегодня арбитражный суд Волгоградской области не смог приступить к рассмотрению заявления налоговой инспекции Центрального района о признании банкротом гражданина Геннадия Мурылева. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», заседание было отложено в связи с тем, что Мурылев не был должным образом извещен о предстоящем заседании. Между тем, как следует из документов суда, к процессу будут привлечены и представители ГК «Внешэкономбанк». Пока информация о том, сколько и кому задолжал депутат облдумы Геннадий Мурылев, является конфиденциальной. Во всяком случае, о точном размере финансовых претензий кредиторов, а также о том, что из состояния у него имеется, станет известно лишь...
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|Экономика
|18.09.2017 12:30
Российский союз производителей соков по случаю пятилетия Дня сока в России организовал практикум для московских блогеров и журналистов по вопросам здорового образа жизни. Один из уроков провела компания «Сады Придонья». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, одним из спикеров стал вице-президент по производству компании «Сады Придонья» Иван Самохин. Он наглядно показал участникам мастер-класса, как изготавливаются соки. Причем каждый имел возможность создать свой продукт. «Для всех присутствующих на открытом уроке раздали небольшой набор из концентрированных соков, – говорит Иван Самохин. – Некоторые впервые увидели, как выглядит сырье, из которого изготавливают продукцию на производстве, а также, как делают...
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|Расследования
|18.09.2017 12:28
Апелляционным определением Волгоградского областного суда оставлен без изменения приговор Среднеахтубинского районного суда от 16 мая 2017 года в отношении Александра Галды. Приговором суда первой инстанции он признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области. За содеянное Галда приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В судебном заседании установлено, что в 2009 году Галда заключил фиктивный договор купли-продажи незавершенного строительством здания школы в х.Красный Сад Среднеахтубинского района Волгоградской области, согласно которому он являлся собственником...
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|Политика
|18.09.2017 12:17
Только что члены регионального политсовета «Единой России» предложили облизбиркому утвердить депутатом регпарламента по единому избирательному округу Михаила Рогозина. Как сообщает ИА «Высота 102», на экс-руководителя исполкома Волжского городского отделения «ЕР» выбор пал единогласно. В нынешнем созыве новоиспеченный законодатель, который войдет в состав Волжской региональной группы №11 партии "ЕР", проработает два года — ровно столько остается до очередных выборов в областной парламент. Напомним, место депутата облдумы стало вакантным после ухода Владимира Струка на должность советника губернатора. Во время обсуждения депутат облдумы Илья Кошкарев поинтересовался у новоиспеченного претендента в регпарламент, за счет чего Рогозин содержит семью. Тот ответил - "за...
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|Расследования
|18.09.2017 11:59
Приговором Волжского городского суда Волгоградской области признан виновным мужчина за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий). Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Осужденный в апреле 2017 года, находясь в одном из кафе Волжского в состоянии алкогольного опьянения, позвонил по телефону «112» в службу спасения и сообщил заведомо ложную информацию о том, что в кафе люди из «ИГИЛ» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) заложили...
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|Спорт
|18.09.2017 11:45
Команда академии «Ротор» вышла в полуфинал первенства России. Как сообщили ИА «Высота 102» в академии, команда из игроков спортивных школ 2004 года рождения на проходящем в Тамбове финале первенства России МОА «Черноземье» получила право играть в плей-офф турнира. Накануне юные волгоградские футболисты выиграли поединок у команды «Металлург» из Липецка. Завтра они сразятся с «Авангардом» из Курска. Другие представители Волгоградской области, команды «Олимпия» и «Зенит» в стадию плей-офф не вышли и продолжат борьбу за 9-16 места. К слову, воспитанники академии «Ротор» 2000 года рождения узнали своих соперников по групповому этапу финала Кубка РФС, куда они вышли в начале этого месяца. Юные...
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18 сентября 17:04
18 сентября 16:29
18 сентября 16:14
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18 сентября 14:58
18 сентября 14:09
В Волгограде рядом с автовокзалом гражданка Украины совершила акт самосожжения 17
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Происшествия
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В Волгограде рядом с автовокзалом гражданка Украины совершила акт самосожжения 17
18 сентября 12:50
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