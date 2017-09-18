Жители пятиэтажки в Волжском дружно отметили 50-летие своего дома





50-летие своего дома в городе Волжский Волгоградской области отпраздновали жители многоэтажки по улице Карбышева, 19. Как сообщает ИА «Высота 102», в программе праздника были выступления творческих коллективов, занимательные викторины, флешмоб, и многое другое.

Праздник состоялся во дворе дома-юбиляра. Организаторами мероприятия выступили активные жители дома, Волжский институт экономики педагогики и права. Поддержали начинание администрация города, Волжская городская дума и местное отделение партии «Единая Россия».





Для главных гостей праздника – жителей дома, студенты ВИЭПП организовали концерт с участием творческих коллективов, подготовили видеопрезентацию об истории города, устроили фотовыставку, а с самыми маленькими участниками мероприятия провели викторины, конкурсы и флешмоб. В администрации отмечают, что жители этого дома - постоянные участники конкурсов по благоустройству дворовых территорий и неоднократные победители во многих номинациях: «Лучший двор», «Лучшая клумба», «Самый благоустроенный подъезд». Благодаря активным и неравнодушным жильцам двор пятиэтажки – настоящий оазис.

Председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности администрации Волжского Юрий Орлов вручил благодарственные письма главы города волжанам за активную гражданскую позицию и вклад в благоустройство территории Волжского. Юрий Викторович обратился к присутствующим: «На красоту приятно смотреть. Вы поддерживаете изменения, которые происходят в нашем городе – появляются новые аллеи, скверы, развиваются парки, строится поливочный водопровод. Участие в благоустройстве придомовых территорий жителей отдельных домов вносит огромный вклад в благоустройство нашего города в целом».





Поблагодарили активистов-общественников секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Аксенов, депутаты Волжской городской думы Надежда Бояркина и Светлана Винокурова, декан юридического факультета ВИЭПП Алексей Ушамирский.

В этот день в адрес жителей дома-юбиляра прозвучало много теплых слов, и конечно, не обошлось без подарков, среди которых – долгожданное спортивное оборудование. Праздник продолжился чаепитием за большим столом.