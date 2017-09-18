|Общество
|18.09.2017 13:52
Жители пятиэтажки в Волжском дружно отметили 50-летие своего дома
50-летие своего дома в городе Волжский Волгоградской области отпраздновали жители многоэтажки по улице Карбышева, 19. Как сообщает ИА «Высота 102», в программе праздника были выступления творческих коллективов, занимательные викторины, флешмоб, и многое другое.
Праздник состоялся во дворе дома-юбиляра. Организаторами мероприятия выступили активные жители дома, Волжский институт экономики педагогики и права. Поддержали начинание администрация города, Волжская городская дума и местное отделение партии «Единая Россия».
Для главных гостей праздника – жителей дома, студенты ВИЭПП организовали концерт с участием творческих коллективов, подготовили видеопрезентацию об истории города, устроили фотовыставку, а с самыми маленькими участниками мероприятия провели викторины, конкурсы и флешмоб. В администрации отмечают, что жители этого дома - постоянные участники конкурсов по благоустройству дворовых территорий и неоднократные победители во многих номинациях: «Лучший двор», «Лучшая клумба», «Самый благоустроенный подъезд». Благодаря активным и неравнодушным жильцам двор пятиэтажки – настоящий оазис.
Председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности администрации Волжского Юрий Орлов вручил благодарственные письма главы города волжанам за активную гражданскую позицию и вклад в благоустройство территории Волжского. Юрий Викторович обратился к присутствующим: «На красоту приятно смотреть. Вы поддерживаете изменения, которые происходят в нашем городе – появляются новые аллеи, скверы, развиваются парки, строится поливочный водопровод. Участие в благоустройстве придомовых территорий жителей отдельных домов вносит огромный вклад в благоустройство нашего города в целом».
Поблагодарили активистов-общественников секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Аксенов, депутаты Волжской городской думы Надежда Бояркина и Светлана Винокурова, декан юридического факультета ВИЭПП Алексей Ушамирский.
В этот день в адрес жителей дома-юбиляра прозвучало много теплых слов, и конечно, не обошлось без подарков, среди которых – долгожданное спортивное оборудование. Праздник продолжился чаепитием за большим столом.
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|Происшествия
|18.09.2017 14:09
ЧП случилось только что в районе автовокзала в Волгограде на ул. Балонина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, женщина подожгла на себе платье. Пострадавшая выжила, хотя получила ожоги примерно 30% тела. Сейчас ее транспортируют в Волгоградскую городскую клиническую больницу №25. По предварительным данным, женщина является гражданкой Украины, по национальности - цыганка, ее возраст - примерно за 70 лет. Выясняется, что стало причиной этого поступка.
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|Политика
|18.09.2017 13:22 (Обновлено: 18.09.2017 13:52)
Еще один депутат Волгоградской облдумы обзавелся партбилетом «Единой России». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня на заседании политсовета «ЕР» со вступлением в партию поздравили депутата Юрия Корбакова. Документ ему вручил и.о. секретаря реготделения «Единой России» Владлен Колесников. Напомним, в настоящее время фракция "Единой России" в регпарламенте самая многочисленная - в ней состоят 28 человек: это и члены партии, и беспартийные. Последних во фракции - 6 человек.
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|Экономика
|18.09.2017 13:09
На строительной площадке Гремячинского ГОКа состоялось событие, значимое не только для ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», но и для Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, на глубине более чем 1000 метров шахтостроители выполнили сбойку между первым и вторым скиповыми стволами рудника Гремячинского ГОКа. Сбойка стволов позволит улучшить условия проветривания при строительстве подземных выработок рудника и обеспечит наличие двух отдельных выходов для выезда или выхода людей на поверхность. Весь коллектив «ЕвроХим-ВолгаКалия» напряженно работает на строительстве Гремячинского горно-обогатительного комбината – первого в новейшей истории горнодобывающей отрасли СНГ и Европы предприятия, строящегося с «чистого листа». И к этому дню сотрудники...
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|Происшествия
|18.09.2017 12:50
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при долевом строительстве многоквартирного дома по ул. Вучетича в Красноармейском районе Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. Основанием для возбуждения дела по ч. 1 ст. 201 УК РФ послужили материалы прокурорской проверки. Установлено, что ООО "Универсал-Строй" является застройщиком объекта, которое привлекло денежные средства участников долевого строительства в размере более 31 млн рублей. Срок ввода в эксплуатацию жилого дома был назначен на 2 квартал 2016 года, а впоследствии перенесен застройщиком на 4 квартал 2017 года. Проверкой выявлено завышение объемов выполненных работ по строительству этого многоквартирного...
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|Расследования
|18.09.2017 12:34
Сегодня арбитражный суд Волгоградской области не смог приступить к рассмотрению заявления налоговой инспекции Центрального района о признании банкротом гражданина Геннадия Мурылева. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», заседание было отложено в связи с тем, что Мурылев не был должным образом извещен о предстоящем заседании. Между тем, как следует из документов суда, к процессу будут привлечены и представители ГК «Внешэкономбанк». Пока информация о том, сколько и кому задолжал депутат облдумы Геннадий Мурылев, является конфиденциальной. Во всяком случае, о точном размере финансовых претензий кредиторов, а также о том, что из состояния у него имеется, станет известно лишь после...
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|Экономика
|18.09.2017 12:30
Российский союз производителей соков по случаю пятилетия Дня сока в России организовал практикум для московских блогеров и журналистов по вопросам здорового образа жизни. Один из уроков провела компания «Сады Придонья». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, одним из спикеров стал вице-президент по производству компании «Сады Придонья» Иван Самохин. Он наглядно показал участникам мастер-класса, как изготавливаются соки. Причем каждый имел возможность создать свой продукт. «Для всех присутствующих на открытом уроке раздали небольшой набор из концентрированных соков, – говорит Иван Самохин. – Некоторые впервые увидели, как выглядит сырье, из которого изготавливают продукцию на производстве, а также, как делают...
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|Расследования
|18.09.2017 12:28
Апелляционным определением Волгоградского областного суда оставлен без изменения приговор Среднеахтубинского районного суда от 16 мая 2017 года в отношении Александра Галды. Приговором суда первой инстанции он признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области. За содеянное Галда приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В судебном заседании установлено, что в 2009 году Галда заключил фиктивный договор купли-продажи незавершенного строительством здания школы в х.Красный Сад Среднеахтубинского района Волгоградской области, согласно которому он являлся собственником данного объекта....
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|Политика
|18.09.2017 12:17
Только что члены регионального политсовета «Единой России» предложили облизбиркому утвердить депутатом регпарламента по единому избирательному округу Михаила Рогозина. Как сообщает ИА «Высота 102», на экс-руководителя исполкома Волжского городского отделения «ЕР» выбор пал единогласно. В нынешнем созыве новоиспеченный законодатель, который войдет в состав Волжской региональной группы №11 партии "ЕР", проработает два года — ровно столько остается до очередных выборов в областной парламент. Напомним, место депутата облдумы стало вакантным после ухода Владимира Струка на должность советника губернатора. Во время обсуждения депутат облдумы Илья Кошкарев поинтересовался у новоиспеченного претендента в регпарламент, за счет чего Рогозин содержит семью. Тот ответил - "за...
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|Расследования
|18.09.2017 11:59
Приговором Волжского городского суда Волгоградской области признан виновным мужчина за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий). Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Осужденный в апреле 2017 года, находясь в одном из кафе Волжского в состоянии алкогольного опьянения, позвонил по телефону «112» в службу спасения и сообщил заведомо ложную информацию о том, что в кафе люди из «ИГИЛ» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) заложили...
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|Спорт
|18.09.2017 11:45
Команда академии «Ротор» вышла в полуфинал первенства России. Как сообщили ИА «Высота 102» в академии, команда из игроков спортивных школ 2004 года рождения на проходящем в Тамбове финале первенства России МОА «Черноземье» получила право играть в плей-офф турнира. Накануне юные волгоградские футболисты выиграли поединок у команды «Металлург» из Липецка. Завтра они сразятся с «Авангардом» из Курска. Другие представители Волгоградской области, команды «Олимпия» и «Зенит» в стадию плей-офф не вышли и продолжат борьбу за 9-16 места. К слову, воспитанники академии «Ротор» 2000 года рождения узнали своих соперников по групповому этапу финала Кубка РФС, куда они вышли в начале этого месяца. Юные...
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|Расследования
|18.09.2017 11:44
Несмотря на то, что после крушения 16 сентября учебно-боевого ЯК-130 ВКС РФ "Борисоглебск" в Волгоградской области пилоты отказывались от госпитализации, сейчас они находятся под наблюдением медиков. Как сообщили ИА "Высота 102" на аэродроме, откуда взлетал военный самолет, учитывая, что полет был учебно-тренировочным и плановым, за штурвалом ЯК-130 находился курсант выпускного курса Иван Клименко, его "подстраховывал" майор летчик-инструктор Сергей Заволока. Как уже сообщало ИА "Высота 102", в небе Волгоградской области самолет начал быстро терять высоту. Отведя ЯК-130 от населенных пунктов, пилоты вовремя успели катапультироваться. В настоящее время Иван Клименко и Сергей Заволока находятся в военном госпитале Борисоглебска. По оценке медиков, каких-либо...
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|Расследования
|18.09.2017 11:19
В Светлоярском районе Волгоградской области следователи выясняют обстоятельства гибели двухлетней девочки. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, накануне девочка вместе со своим дядей и его малолетней дочерью отправилась на сельскохозяйственное поле, где мужчина занимался сбором урожая. В какой-то момент ребенок оказался в яме с водой глубиной около 70 см. Искусственный небольшой водоем был вырыт для удобства работников, бравших оттуда воду для разведения удобрений и ядохимикатов. Заметив в воде свою племянницу, которая к тому моменту уже не подавала признаков жизни, мужчина сразу же вытащил ее из ямы и отвез в ближайшее лечебное учреждение. Но медикам оставалось...
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|Политика
|18.09.2017 10:52
Сразу несколько партийных функционеров претендуют на вакантное кресло в Волгоградской облдуме по списку «Единой России». Как сообщил ИА «Высота 102» источник в областном исполкоме «ЕР», шансы на депутатский мандат имеют трое человек, фамилии которых в 2014 году были включены в партийный предвыборный список. Так, единороссы рассматривают вариант трудоустройства в регпарламент председателя областного отделения ДОСААФ России, экс-депутата Волгоградской гордумы Сергея Забеднова. Однако в его биографии есть немало темных пятен, связанных, в частности, со скандалом на выборах в гордуму 2009 года. На одном из участков для голосования тогда вскрылся факт фальсификации протоколов в пользу господина Забеднова. Обе женщины позднее...
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|Финграмотность
|18.09.2017 10:26
Ритм жизни за последние пару десятилетий сильно изменился. И, если наши родители копили на машину лет 15 -20, то имеющие работу россияне могут уже сегодня позволить себе и квартиру, и автомобиль, и бытовую технику. Зачем откладывать это на завтра, если кредит можно взять сейчас? Журналист ИА «Высота 102» вместе с экспертами из банков Волгограда разбирался в преимуществах и недостатках различных видов кредитования. С какой целью? Волгоградец Андрей И. женат уже 6 лет. И столько же лет они с супругой снимают квартиру. Перед появлением в семье ребенка решили взять ипотечный кредит. Расчет Андрея прост – за съем жилья...
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|Расследования
|18.09.2017 09:17
В Волгоградской области третьи сутки продолжаются поиски пропавшего без вести ребенка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, город буквально оцепили полицейские, военнослужащие Федеральной службы войск Национальной Гвардии Российской Федерации. На выездах из города дежурят патрули - досматривают машины. В рейдовых и специальных мероприятиях задействована межведомственная группировка сил и средств в количестве свыше 300 полицейских, следователей, волонтеров, казаков, военнослужащих. Из Волгограда для оказания содействия прибыл сводный отряд ГУ МВД России по Волгоградской области. Из различных регионов прибывают волонтеры для участия в поисках. Осмотрены заброшенные здания, кварталы, берег Дона. Напомним, 15 сентября 2017 года вечером 5-летняя Софья...
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