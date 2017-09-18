По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при долевом строительстве многоквартирного дома по ул. Вучетича в Красноармейском районе Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. Основанием для возбуждения дела по ч. 1 ст. 201 УК РФ послужили материалы прокурорской проверки. Установлено, что ООО "Универсал-Строй" является застройщиком объекта, которое привлекло денежные средства участников долевого строительства в размере более 31 млн рублей. Срок ввода в эксплуатацию жилого дома был назначен на 2 квартал 2016 года, а впоследствии перенесен застройщиком на 4 квартал 2017 года. Проверкой выявлено завышение объемов выполненных работ по строительству этого многоквартирного дома на сумму свыше 7 млн рублей. Расследование уголовного дела проводится СО-8 СУ УМВД России по г.Волгограду. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

Напомним, ранее ИА "Высота 102" сообщала о ситуации, которая складывается вокруг строительства многоквартирного дома №27 на улице Вучетича. Три года назад жители Красноармейского района активно жаловались на застройщика - компанию "Универсал-Строй", которая начала возводить 14-этажный дом вблизи сразу четырех образовательных учреждений – средней школы №124, спортшколы №6, детской школы искусств №2 и лицея №4. В августе 2014 года жители близлежащих домов, родители воспитанников этих образовательных учреждений даже провели возле стройки пикет с требованием к власти города запретить строительство многоэтажки. В адрес руководства Волгограда и области направлялись соответствующие обращения. В числе претензий активистов к данному проекту – наличие небезопасных, по их мнению, металлических многоэтажных парковок, которые должны были разместиться вокруг дома. Один из выходов, который предложил тогда застройщик после представления прокуратуры, - устроить парковку под землей. Новое проектное решение не одобрили в городском департаменте градостроительству и архитектуре. Компания обжаловала это решение в арбитражном суде.