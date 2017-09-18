В Волгоградской области проходчики Гремячинского ГОКа завершили сбойку скиповых стволов





На строительной площадке Гремячинского ГОКа состоялось событие, значимое не только для ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», но и для Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, на глубине более чем 1000 метров шахтостроители выполнили сбойку между первым и вторым скиповыми стволами рудника Гремячинского ГОКа. Сбойка стволов позволит улучшить условия проветривания при строительстве подземных выработок рудника и обеспечит наличие двух отдельных выходов для выезда или выхода людей на поверхность.

Весь коллектив «ЕвроХим-ВолгаКалия» напряженно работает на строительстве Гремячинского горно-обогатительного комбината – первого в новейшей истории горнодобывающей отрасли СНГ и Европы предприятия, строящегося с «чистого листа». И к этому дню сотрудники предприятия шли с упорством и целеустремленностью на протяжении не одного года. Разработка месторождения калийных солей происходит в сложных горно-геологических и гидрогеологических условиях, при отсутствии разрабатываемых месторождений-аналогов, поэтому многие технологии созданы специально для условий Гремячинского месторождения. При этом в разработке проекта используются новые научные решения и лучший мировой опыт.

Напомним, Гремячинское калийное месторождение - крупнейшее по запасам калийных солей в Европейской части РФ. Утвержденные запасы сильвинитовых руд исчисляются в 1,6 млрд. тонн. Площадь лицензионного участка составляет 96,9 км2.

В настоящее время в подземных горных выработках рудника Гремячинского ГОКа идет сооружение околоствольного двора рудника, строительство подземных камер ремонта и сборки горношахтного оборудования и участковой распределительной подстанции, необходимых для развития горных работ.



