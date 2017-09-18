Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Расследования
 18.09.2017 12:28

Экс-директору «Парков Волжского» оставили «пятерку» за мошенничество со школой

Апелляционным определением Волгоградского областного суда оставлен без изменения приговор Среднеахтубинского районного суда от 16 мая 2017 года в отношении Александра Галды. Приговором суда первой инстанции он признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области.  За содеянное Галда приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
В судебном заседании установлено, что в 2009 году Галда заключил фиктивный договор купли-продажи незавершенного строительством здания школы в х.Красный Сад Среднеахтубинского района Волгоградской области, согласно которому он являлся собственником данного объекта. В действительности здание школы находилось на балансе администрации городского округа – г.Волжский Волгоградской области. Впоследствии на основании указанного подложного договора купли-продажи за Галдой через суд было признано право собственности на данный объект. Позднее фиктивные документы послужили также основанием для государственной регистрации права собственности на незавершенное строительством здание школы в х.Красный Сад.
Напомним, Александр Галда был депутатом Волгоградской гордумы, затем в течение двух лет возглавлял муниципальное учреждение «Парки Волжского». Во время нахождения на посту директора парков из ДК «Волгоградгидрострой» в знак протеста против неэффективного управления Александра Галды учреждением его покинули немало сотрудников. 

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Реклама
           
 
 
Главные новости недели

Суд Волгограда отправил в СИЗО гендиректора "ЮнижСтрой" и его подельниковРохус Шох возглавил межрегиональную ассоциацию по футболу "ЧЕРНОЗЕМЬЕ"В Волгоградской областной филармонии - новый главный дирижерСын депутата Волгоградской облдумы считает пользой для региона семейную династию в регпарламентеФинансисты России наградили «Концессии водоснабжения» Волгограда за путь воды
 
Актуальные интервью и комментарии

Волгограду — 428 лет

"Взгляд с Высоты": Глава комитета госимущества Волгоградской области избегает комментариев громкой истории с отъемом земли в Волго-Ахтубинской пойме

Участники чемпионата России по мотокросс-фристайлу «зажгли» в Волгограде

Насыщенная культурная и развлекательная программа ожидает сегодня жителей и гостей города-героя на Волге в рамках празднования Дня города. Сегодня Волгограду...

Смотрите в программе: чиновники комитета по управлению госимуществом не комментируют ситуацию, связанную с подачей исков ведомством в отношении жителей поселка...

Победителем первого официального чемпионата России по мотокросс-фристайлу, который прошел  в Волгограде, стал Алексей Колесников из Московской области, сообщает...

Происшествия 18.09.2017 14:09

ЧП случилось только что в районе автовокзала в Волгограде на ул. Балонина. Как сообщили  ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, женщина подожгла на себе платье. Пострадавшая выжила, хотя получила ожоги примерно 30% тела. Сейчас ее транспортируют в Волгоградскую городскую клиническую больницу №25. По предварительным данным, женщина является гражданкой Украины, по национальности - цыганка, ее возраст - примерно за 70 лет. Выясняется, что стало причиной этого поступка. 
Прочитана: 1462 раз
Общество 18.09.2017 13:52

Жители пятиэтажки в Волжском дружно отметили 50-летие своего дома 50-летие своего дома в городе Волжский Волгоградской области отпраздновали жители многоэтажки по улице Карбышева, 19.  Как сообщает ИА «Высота 102», в программе праздника были выступления творческих коллективов, занимательные викторины, флешмоб,  и многое другое. Праздник состоялся во дворе дома-юбиляра. Организаторами мероприятия выступили активные жители дома, Волжский институт экономики педагогики и права. Поддержали начинание администрация города,  Волжская городская дума и местное отделение партии «Единая Россия». Для главных гостей праздника – жителей дома, студенты ВИЭПП организовали концерт с участием творческих коллективов, подготовили видеопрезентацию об истории города, устроили фотовыставку, а с самыми маленькими участниками мероприятия провели викторины, конкурсы и флешмоб....
Прочитана: 379 раз
Политика 18.09.2017 13:22 (Обновлено: 18.09.2017 13:52)

В Волгоградской облдуме еще один депутат попрощался с беспартийностью Еще один депутат Волгоградской  облдумы обзавелся партбилетом «Единой России». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня на заседании политсовета «ЕР»  со вступлением в партию поздравили депутата Юрия Корбакова. Документ ему вручил и.о. секретаря реготделения «Единой России»  Владлен Колесников. Напомним, в настоящее время фракция "Единой России" в регпарламенте самая многочисленная - в ней состоят 28 человек: это и члены партии, и беспартийные. Последних во фракции - 6 человек. 
Прочитана: 2562 раз
Экономика 18.09.2017 13:09

В Волгоградской области проходчики Гремячинского ГОКа завершили сбойку скиповых стволов На строительной площадке Гремячинского ГОКа состоялось событие, значимое не только для ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», но и для Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, на глубине более чем 1000 метров шахтостроители  выполнили сбойку между первым и вторым скиповыми стволами рудника Гремячинского ГОКа. Сбойка стволов позволит  улучшить условия проветривания при строительстве подземных выработок рудника и обеспечит наличие двух отдельных выходов для выезда или выхода  людей на поверхность.  Весь коллектив «ЕвроХим-ВолгаКалия» напряженно работает на строительстве Гремячинского горно-обогатительного комбината – первого в новейшей истории горнодобывающей отрасли СНГ и Европы предприятия, строящегося с «чистого листа». И к этому дню  сотрудники...
Прочитана: 429 раз
Происшествия 18.09.2017 12:50

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при долевом строительстве многоквартирного дома по ул. Вучетича в Красноармейском районе Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. Основанием для возбуждения дела по ч. 1 ст. 201 УК РФ послужили материалы прокурорской проверки. Установлено, что ООО "Универсал-Строй" является застройщиком объекта, которое привлекло денежные средства участников долевого строительства в размере более 31 млн рублей. Срок ввода в эксплуатацию жилого дома был назначен на 2 квартал 2016 года, а впоследствии перенесен застройщиком на 4 квартал 2017 года. Проверкой выявлено завышение объемов выполненных работ по строительству этого многоквартирного...
Прочитана: 1328 раз
Расследования 18.09.2017 12:34

Депутату Волгоградской облдумы отложили банкротство Сегодня арбитражный суд Волгоградской области не смог приступить  к рассмотрению заявления налоговой инспекции Центрального района о признании банкротом гражданина Геннадия Мурылева. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», заседание было отложено в связи с тем, что Мурылев не был должным образом извещен о предстоящем заседании. Между тем, как следует из документов суда, к процессу будут привлечены и представители ГК «Внешэкономбанк». Пока информация о том, сколько и кому задолжал депутат облдумы Геннадий Мурылев, является конфиденциальной. Во всяком случае, о точном размере финансовых претензий кредиторов, а также о том, что из состояния у него имеется, станет известно  лишь после...
Прочитана: 1111 раз
Экономика 18.09.2017 12:30

«Сады Придонья» приняли участие в открытом уроке здорового образа жизни Российский союз производителей соков по случаю пятилетия Дня сока в России организовал практикум для московских блогеров и журналистов по вопросам здорового образа жизни.  Один из уроков провела компания «Сады Придонья».  Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, одним из спикеров стал вице-президент по производству компании «Сады Придонья» Иван Самохин. Он наглядно показал участникам мастер-класса, как изготавливаются соки. Причем каждый имел возможность создать свой продукт.  «Для всех присутствующих на открытом уроке раздали небольшой набор из концентрированных соков, – говорит Иван Самохин. – Некоторые впервые увидели, как выглядит сырье, из которого изготавливают продукцию на производстве, а также,  как делают...
Прочитана: 372 раз
Политика 18.09.2017 12:17

Новым депутатом Волгоградской облдумы от «ЕР» станет волжанин Только что члены регионального политсовета «Единой России» предложили облизбиркому утвердить депутатом регпарламента по единому избирательному округу Михаила Рогозина. Как сообщает ИА «Высота 102», на экс-руководителя исполкома Волжского городского отделения «ЕР» выбор пал единогласно. В нынешнем созыве новоиспеченный законодатель, который войдет в состав Волжской региональной группы №11 партии "ЕР", проработает два года — ровно столько остается до очередных выборов в областной парламент. Напомним, место депутата облдумы стало вакантным после ухода Владимира Струка на должность советника губернатора.  Во время обсуждения депутат облдумы Илья Кошкарев поинтересовался у новоиспеченного претендента в регпарламент, за счет чего Рогозин содержит семью. Тот ответил - "за...
Прочитана: 1964 раз
Расследования 18.09.2017 11:59

Приговором Волжского городского суда Волгоградской области  признан виновным мужчина за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий). Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда,   ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.   Осужденный в  апреле 2017 года, находясь в одном из кафе  Волжского в состоянии алкогольного опьянения, позвонил по телефону «112» в службу спасения и сообщил заведомо ложную информацию о том, что в кафе люди из «ИГИЛ» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) заложили...
Прочитана: 1136 раз
Спорт 18.09.2017 11:45

Команда академии «Ротор» вышла в полуфинал первенства России. Как сообщили ИА «Высота 102» в академии, команда из игроков спортивных школ 2004 года рождения на проходящем в Тамбове финале первенства России МОА «Черноземье» получила право играть в плей-офф турнира. Накануне юные волгоградские футболисты выиграли поединок у команды «Металлург» из Липецка. Завтра они сразятся с «Авангардом» из Курска. Другие представители Волгоградской области, команды «Олимпия» и «Зенит» в стадию плей-офф не вышли и продолжат борьбу за 9-16 места. К слову, воспитанники академии «Ротор» 2000 года рождения узнали своих соперников по групповому этапу финала Кубка РФС, куда они вышли в начале этого месяца. Юные...
Прочитана: 786 раз
Расследования 18.09.2017 11:44

Несмотря на то, что после крушения 16 сентября учебно-боевого ЯК-130 ВКС РФ "Борисоглебск" в Волгоградской области пилоты отказывались от госпитализации, сейчас они находятся под наблюдением медиков. Как сообщили ИА "Высота 102" на аэродроме, откуда взлетал военный самолет, учитывая, что полет был учебно-тренировочным и плановым, за штурвалом ЯК-130 находился курсант выпускного курса Иван Клименко, его "подстраховывал" майор летчик-инструктор Сергей Заволока. Как уже сообщало ИА "Высота 102", в небе Волгоградской области самолет начал быстро терять высоту. Отведя ЯК-130 от населенных пунктов, пилоты  вовремя успели катапультироваться. В настоящее время Иван Клименко и Сергей Заволока находятся в военном госпитале Борисоглебска. По оценке медиков, каких-либо...
Прочитана: 2170 раз
Расследования 18.09.2017 11:19

В Светлоярском районе Волгоградской области следователи выясняют обстоятельства гибели двухлетней девочки. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, накануне девочка вместе со своим дядей и его малолетней дочерью отправилась на сельскохозяйственное поле, где мужчина занимался сбором урожая. В какой-то момент ребенок оказался в яме с водой глубиной около 70 см. Искусственный небольшой водоем был вырыт для удобства работников, бравших оттуда воду для разведения удобрений и ядохимикатов. Заметив в воде свою племянницу, которая к тому моменту уже не подавала признаков жизни, мужчина сразу же вытащил ее  из ямы и отвез в ближайшее лечебное учреждение. Но медикам оставалось...
Прочитана: 1334 раз
Политика 18.09.2017 10:52

«Единая Россия» выберет нового депутата Волгоградской облдумы из трех кандидатов Сразу несколько партийных функционеров претендуют на вакантное кресло в Волгоградской облдуме по списку «Единой России». Как сообщил ИА «Высота 102» источник в областном исполкоме «ЕР», шансы на депутатский мандат имеют трое человек, фамилии которых в 2014 году были включены в партийный предвыборный список.  Так, единороссы рассматривают вариант трудоустройства в регпарламент председателя областного отделения ДОСААФ России, экс-депутата Волгоградской гордумы Сергея Забеднова. Однако  в его биографии есть немало темных пятен, связанных, в частности, со скандалом на выборах в гордуму 2009 года.  На одном из участков для голосования тогда вскрылся факт фальсификации  протоколов в пользу господина Забеднова. Обе женщины позднее...
Прочитана: 3577 раз
Финграмотность 18.09.2017 10:26

Кредитуешься? Оцени возможности и рискиРитм жизни за последние пару десятилетий сильно изменился. И, если наши родители копили на машину лет 15 -20, то  имеющие работу россияне могут уже сегодня позволить себе и квартиру, и автомобиль, и бытовую технику. Зачем откладывать это на завтра, если кредит можно взять сейчас? Журналист ИА «Высота 102» вместе с экспертами из банков Волгограда разбирался в преимуществах и недостатках различных видов кредитования. С какой целью? Волгоградец Андрей И. женат уже 6 лет. И столько же лет они с супругой снимают квартиру. Перед появлением в семье ребенка решили  взять ипотечный кредит. Расчет Андрея прост – за съем жилья...
Прочитана: 656 раз
Расследования 18.09.2017 09:17

В Волгоградской области третьи  сутки продолжаются поиски пропавшего без вести ребенка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, город буквально оцепили полицейские, военнослужащие Федеральной службы войск Национальной Гвардии Российской Федерации. На выездах из города дежурят патрули - досматривают машины. В рейдовых и специальных мероприятиях задействована межведомственная группировка сил и средств в количестве свыше 300 полицейских, следователей, волонтеров, казаков, военнослужащих. Из Волгограда для оказания содействия прибыл сводный отряд ГУ МВД России по Волгоградской области. Из различных регионов прибывают волонтеры для участия в поисках. Осмотрены заброшенные здания, кварталы, берег Дона.  Напомним, 15 сентября 2017 года вечером 5-летняя Софья...
Прочитана: 3606 раз


18 сентября 14:09
В Волгограде рядом с автовокзалом гражданка Украины совершила акт самосожжения Комментарии5
18 сентября 13:52
Жители пятиэтажки в Волжском дружно отметили 50-летие своего домаСмотреть фотографии
18 сентября 13:22
В Волгоградской облдуме еще один депутат попрощался с беспартийностью Комментарии9Смотреть фотографии
18 сентября 13:09
В Волгоградской области проходчики Гремячинского ГОКа завершили сбойку скиповых стволовСмотреть фотографии
18 сентября 12:50
В Волгограде при долевом строительстве дома нашли злоупотреблений на 7 млн рублей Комментарии3
18 сентября 12:34
Депутату Волгоградской облдумы отложили банкротство Комментарии15Смотреть фотографии
18 сентября 12:30
«Сады Придонья» приняли участие в открытом уроке здорового образа жизниСмотреть фотографии
18 сентября 12:28
Экс-директору «Парков Волжского» оставили «пятерку» за мошенничество со школой Комментарии9
18 сентября 12:17
Новым депутатом Волгоградской облдумы от «ЕР» станет волжанин Комментарии19Смотреть фотографии
18 сентября 11:59
Жителя Волгоградской области осудили за ложное сообщение о пакете в кафе от боевиков ИГИЛ Комментарии1
18 сентября 11:45
Волгоградские "академики" обходят победами «Ротор-Волгоград» Комментарии6
18 сентября 11:44
Состояние пилотов ЯК-130, который разбился в субботу в Волгоградской области, удовлетворительное
18 сентября 11:19
В Волгоградской области 2-летняя девочка утонула в яме на сельхозплантации
18 сентября 10:52
«Единая Россия» выберет нового депутата Волгоградской облдумы из трех кандидатов Комментарии19Смотреть фотографии
18 сентября 10:26
Кредитуешься? Оцени возможности и риски Комментарии7Смотреть фотографии
18 сентября 09:17
В один миллион рублей оценена информация о пропавшем ребенке в Волгоградской области Комментарии15
18 сентября 09:09
Волгоградскому спортивному клубу «СПАРТА» присвоен международный статусСмотреть фотографии
18 сентября 09:09
В Волгограде воинские захоронения обрели хозяина после вмешательства прокуратуры Комментарии2
18 сентября 08:21
Ветерана боевых действий уволили из волгоградской полиции из-за дачного конфликта Комментарии37
18 сентября 08:07
Стандарт качества медицинской клиники «СОВА» теперь и в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
Расследования
18 сентября 12:34
Депутату Волгоградской облдумы отложили банкротство Комментарии15Смотреть фотографии
18 сентября 12:28
Экс-директору «Парков Волжского» оставили «пятерку» за мошенничество со школой Комментарии9
18 сентября 11:59
Жителя Волгоградской области осудили за ложное сообщение о пакете в кафе от боевиков ИГИЛ Комментарии1
18 сентября 11:44
Состояние пилотов ЯК-130, который разбился в субботу в Волгоградской области, удовлетворительное
18 сентября 11:19
В Волгоградской области 2-летняя девочка утонула в яме на сельхозплантации
18 сентября 09:17
В один миллион рублей оценена информация о пропавшем ребенке в Волгоградской области Комментарии15
18 сентября 08:21
Ветерана боевых действий уволили из волгоградской полиции из-за дачного конфликта Комментарии37
17 сентября 06:19
В Волгограде двоим посетительницам гипермаркета "простили" кражу сыров и колбас
17 сентября 06:06
Суд обязал УК заплатить за сгоревшую технику волгоградца
15 сентября 13:59
ЦУМ Волгограда в суде «отвоевали» от ветеранов спецназа Ханты-Мансийского округа Комментарии16Смотреть фотографии
15 сентября 11:22
Двоим жителям Волгограда грозит до 6 лет тюрьмы за торговлю оружием Комментарии2
15 сентября 10:59
Задержанного в Волгоградской области нарушителя границы из Украины приговорили к реальному сроку Комментарии3Cмотреть видео
14 сентября 20:45
Поставщиков школьного питания в Волгограде заподозрили в сговоре на торгах Комментарии26
14 сентября 19:44
Подозреваемого в обмане дольщиков «Доминанта» оставили в СИЗО Волгограда до конца осени Комментарии5Смотреть фотографии
14 сентября 09:45
В Волгограде вынесли приговор "черным риэлторам" Комментарии16
13 сентября 16:12
В Волгограде трижды судимый за пьяную езду водитель наконец получил реальный срок Комментарии6
13 сентября 13:01
В Волгоградской области осудили поджигателя магазинаСмотреть фотографии
13 сентября 11:29
В Волгограде завершено расследование уголовного дела об осквернении "Родины-матери" Комментарии38
13 сентября 10:16
В Волгоградской области мстительного супруга будут судить за ложный донос о преступлении Комментарии2
12 сентября 18:14
Отправленный под арест в Санкт-Петербург начальник штаба Навального погулял на воле в Волгограде Комментарии13Смотреть фотографииCмотреть видео
12 сентября 13:54
В Волгограде экс-директора школы приговорили к 1,5 колонии за хищение денег у сотрудников Комментарии13
11 сентября 15:33
Жителя Волгограда и его подельника осудили за подкуп судебного пристава Комментарии4
11 сентября 15:18
В районном центре соцзащиты Волгограда дарили "добро" за бюджетный счет Комментарии6
11 сентября 12:55
В Волгоградской области за гибель трех детей в пожаре ответят отец-пьяница и учителя Комментарии10
11 сентября 11:57
В Волгограде военнослужащий заплатит штраф за унижение сослуживца Комментарии9
10 сентября 17:42
В Волгограде осужденный за неуплату 18 млн рублей налогов бизнесмен оказался адвокатом
8 сентября 18:52
Суд Волгограда отправил в СИЗО гендиректора "ЮнижСтрой" и его подельников Комментарии9
8 сентября 15:18
Из приговора экс-депутату гордумы Волгограда убрали два эпизода мошенничества Комментарии5
8 сентября 13:23
В Волгоградской области семья опекунов опустошила банковскую карту девочки-сироты Комментарии17Смотреть фотографии
8 сентября 12:59
Фигуранта дела о поджоге лесополосы в Волгограде посадили за решетку Комментарии4
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

     

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Как самостоятельно защитить свои права на финансовом рынке

   Реклама

ЗДОРОВЬЕ

 

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

        
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
       
День 18 Сентября, Пн
Волгоград
температура 30..32 С, давление 749..751 мм рт.ст., ветер Юго-Восточный, 5 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
18 Сентября, Пн
1 $ 57.5336 руб.
1 € 68.5801 руб.
1 GBP 77.3194 руб.
1 CHF 59.8498 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
         
       
         

 

Обсуждают в форуме

Сын депутата Волгоградской облдумы считает пользой для региона семейную династию в регпарламентеКомментарии62
Депутаты Волгоградской облдумы проголосовали за акционирование трех ГУПовКомментарии57
В Волгоградской области федеральную программу строительства жилья завалили пять компанийКомментарии53
Недостроенный Александро-Невский собор в Волгограде заработал по назначениюКомментарии47
Спикер-единоросс Волгоградской облдумы посоветовал депутату-коммунисту не читать плохих газетКомментарии47
Депутат Владимир Струк не захотел поддержать семейную династию в Волгоградской облдумеКомментарии46
Экс-главу Городищенского района Волгоградской области приговорили за коррупциюКомментарии41
Программа "Взгляд с Высоты": Волгоградцы - о "плюсах" и "минусах" президента России и губернатора Волгоградской областиКомментарии41
В Волгограде завершено расследование уголовного дела об осквернении "Родины-матери"Комментарии38
Обломки взорванного дома в Волгограде "хоронят" на нелегальных свалкахКомментарии38
Экс-депутат Волгоградской облдумы стал советником губернатораКомментарии38
Ветерана боевых действий уволили из волгоградской полиции из-за дачного конфликтаКомментарии37
Приговор по делу о земельной коррупции бывшего главы Городищенского района конкурирует с томом «Войны и мира»Комментарии34
Явка на выборах в Волгоградской области не устроила членов Общественной палатыКомментарии31
Фонду капремонта Волгоградской области разрешили потратить почти 3 миллиарда рублейКомментарии29

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области осужденный топ-чиновник рассказал о махинациях коллегКомментарии1
Просмотров: 26713
Программа "Взгляд с Высоты": Волгоградцы - о "плюсах" и "минусах" президента России и губернатора Волгоградской областиКомментарии41
Просмотров: 24001
Экипаж военного самолета, потерпевшего крушение в Волгоградской области, от госпитализации отказался
Просмотров: 16938
Обломки взорванного дома в Волгограде "хоронят" на нелегальных свалкахКомментарии38
Просмотров: 9776
В Волгограде образ «Родины-матери» использовали для рекламы крабовых палочек
Просмотров: 7484
Придорожная реклама пугает волгоградцев жизнью "на дне" после выборов
Просмотров: 7411
В Волгоградской области разыскивают пропавшую 5-летнюю девочку
Просмотров: 6277
ЦБ предупредил о возможном всплеске инфляции из-за ЧМ по футболу
Просмотров: 4908
Ушла из жизни начальник Межрайонной ИФНС №7 по Волгоградской области
Просмотров: 4557
Обманутые дольщики в Волгограде требуют гарантий по достройке их домов
Просмотров: 3887

Рекомендуемые к прочтению новости

Программа "Взгляд с Высоты": Волгоградцы - о "плюсах" и "минусах" президента России и губернатора Волгоградской областиКомментарии41
Рекомендации: +52 / 16-
В Волгоградской области разыскивают пропавшую 5-летнюю девочку
Рекомендации: +45 / 5-
Обманутые дольщики в Волгограде требуют гарантий по достройке их домов
Рекомендации: +42 / 4-
Бурные реки в Центральном районе Волгограда набежали на тысячи рублей
Рекомендации: +40 / 3-
Экипаж военного самолета, потерпевшего крушение в Волгоградской области, от госпитализации отказался
Рекомендации: +39 / 7-
Спикер-единоросс Волгоградской облдумы посоветовал депутату-коммунисту не читать плохих газетКомментарии47
Рекомендации: +39 / 7-
Придорожная реклама пугает волгоградцев жизнью "на дне" после выборов
Рекомендации: +37 / 5-
В Волжском единственная женщина проекта «Дворовый тренер» обучает футболу
Рекомендации: +37 / 1-
На стадионе "Волгоград Арена" засеяли газонКомментарии12
Рекомендации: +36 / 5-
Жители Волгограда просят спасти пруд Соленый от уничтоженияКомментарии17
Рекомендации: +36 / 3-