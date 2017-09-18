Экс-директору «Парков Волжского» оставили «пятерку» за мошенничество со школой

Апелляционным определением Волгоградского областного суда оставлен без изменения приговор Среднеахтубинского районного суда от 16 мая 2017 года в отношении Александра Галды. Приговором суда первой инстанции он признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области. За содеянное Галда приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В судебном заседании установлено, что в 2009 году Галда заключил фиктивный договор купли-продажи незавершенного строительством здания школы в х.Красный Сад Среднеахтубинского района Волгоградской области, согласно которому он являлся собственником данного объекта. В действительности здание школы находилось на балансе администрации городского округа – г.Волжский Волгоградской области. Впоследствии на основании указанного подложного договора купли-продажи за Галдой через суд было признано право собственности на данный объект. Позднее фиктивные документы послужили также основанием для государственной регистрации права собственности на незавершенное строительством здание школы в х.Красный Сад.

Напомним, Александр Галда был депутатом Волгоградской гордумы, затем в течение двух лет возглавлял муниципальное учреждение «Парки Волжского». Во время нахождения на посту директора парков из ДК «Волгоградгидрострой» в знак протеста против неэффективного управления Александра Галды учреждением его покинули немало сотрудников.



