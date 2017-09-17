Приговором Волжского городского суда Волгоградской области признан виновным мужчина за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий). Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Осужденный в апреле 2017 года, находясь в одном из кафе Волжского в состоянии алкогольного опьянения, позвонил по телефону «112» в службу спасения и сообщил заведомо ложную информацию о том, что в кафе люди из «ИГИЛ» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) заложили пакет, похожий на взрывчатку. Кафе тут же проверили на предмет наличия взрывчатки, ничего подозрительного обнаружено не было. Вину в совершенном преступлении подсудимый признал полностью, дело было рассмотрено в особом порядке. Приговор суда не был обжалован и вступил в законную силу.



