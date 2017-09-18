«Сады Придонья» приняли участие в открытом уроке здорового образа жизни





Российский союз производителей соков по случаю пятилетия Дня сока в России организовал практикум для московских блогеров и журналистов по вопросам здорового образа жизни. Один из уроков провела компания «Сады Придонья».

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, одним из спикеров стал вице-президент по производству компании «Сады Придонья» Иван Самохин. Он наглядно показал участникам мастер-класса, как изготавливаются соки. Причем каждый имел возможность создать свой продукт.

«Для всех присутствующих на открытом уроке раздали небольшой набор из концентрированных соков, – говорит Иван Самохин. – Некоторые впервые увидели, как выглядит сырье, из которого изготавливают продукцию на производстве, а также, как делают определенный восстановленный сок. На мой взгляд, был выбран интересный формат общения, когда не просто обсуждаются технологии производства соков и нектаров, но и имеется практическая возможность самому сделать продукт».

«Ученики» смогли приготовить восстановленный яблочный, вишневый, апельсиновый соки, а также яблочный с мякотью.













В программе мероприятия также был запланирован урок по здоровому питанию, который провела диетолог Юлия Чехонина. Она собрала из продуктов две пирамиды питания – правильную и фактическую из тех продуктов, которые многие едят каждый день. Присутствующие на уроке признали, что не всегда верно выбирают продукты. «Правильный рацион питания – это неотъемлемая часть здорового образа жизни, вместе с достаточной физической активностью», – отметила диетолог.

По словам Юлии Чехониной, значительную часть дневного рациона должны составлять фрукты и овощи, и в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения одна порция может быть заменена стаканом фруктового или овощного сока в зависимости от времени суток.

«Потребность в знаниях о здоровом питании сегодня особенно актуальна в стремлении многих соблюдать принципы здорового образа жизни. Компания «Сады Придонья» поддерживает инициативу Российского союза производителей соков о просветительской деятельности в этом направлении. Ведь формирование культуры здорового питания – одна из важных задач, которая стоит перед всеми нами», – отмечают в компании.