В Волгограде экс-преподаватели филиала МФЮА признали вину в получении денег от студентов







Все фигуранты громкого криминального скандала в волгоградском филиале Московской финансово-юридической академии (МФЮА) признали свою вину в получении денег от студентов. Как сообщает ИА "Высота 102", в настоящее время уголовные дела в отношении директора филиала и четырех преподавателей, которые обвиняются в коммерческом подкупе, находятся в Центральном районном суде. Все обвиняемые заявили ходатайства о рассмотрении их дел в особом порядке, т.е без исследования письменных доказательств по делу и без вызова свидетелей.













Центральный районный суд Волгограда огласил приговор Елене Бурсевич, которая исполняла обязанности декана. Она полностью признала вину в 26 эпизодах получения денег, из которых 19 - в крупном размере. Бурсевич заключила досудебное соглашение, активно сотрудничала со следствием, поэтому представитель гособвинения заявил о возможности смягчения для нее наказания, попросив 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. На суде женщина заявила, что искренне раскаивается и сожалеет, что встала на преступный путь. Ее защитник просил вынести любое наказание, но не связанное с лишением свободы. С учетом всех обстоятельств суд назначил ей 4,5 года колонии общего режима с лишением права на 3 года заниматься преподавательской деятельностью.













Примечательно, что на процессе подсудимая пыталась всячески избежать видеокамеры. Сначала женщина прятала свое лицо за волосами, а затем накрылась с головой джинсовой курткой. За этим атрибутом одежды она пряталась от съемочной группы "Высоты 102" и в перерыве заседания. После оглашения приговора Бурсевич взяли под стражу в зале суда.

К реальному наказанию в начале сентября приговорена и специалист волгоградского филиала МФЮА Андреева, которая призналась в 16 эпизодах коммерческого подкупа. Ее приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься в течение 3 лет преподавательской деятельностью. Приговоры в отношении еще троих человек - директора филиала, специалиста деканата и лаборанта одной из кафедр - будут вынесены в ближайшее время.

Напомним, пятеро сотрудников волгоградского филиала МФЮА были задержаны в ноябре 2016 года. Уголовное дело в отношении них было возбуждено на основании материалов, собранных сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области. Тогда СУ СКР по региону сообщало, что директор филиала совместно с другими сотрудниками учебного заведения организовала преступную группу, которая с апреля 2016 года получала незаконные вознаграждения. Деньги передавали студенты, которые фактически не освоили образовательную программу, но в чьи зачетки проставлялись отметки о зачете или оценки за якобы сданный экзамен. "Стоимость" сессии для учащихся в учреждении варьировалась от 6 до 48 тысяч рублей.