В Волгоградской области 2-летняя девочка утонула в яме на сельхозплантации

Ритм жизни за последние пару десятилетий сильно изменился. И, если наши родители копили на машину лет 15 -20, то имеющие работу россияне могут уже сегодня позволить себе и квартиру, и автомобиль, и бытовую технику. Зачем откладывать это на завтра, если кредит можно взять сейчас? Журналист ИА «Высота 102» вместе с экспертами из банков Волгограда разбирался в преимуществах и недостатках различных видов кредитования. С какой целью? Волгоградец Андрей И. женат уже 6 лет. И столько же лет они с супругой снимают квартиру. Перед появлением в семье ребенка решили взять ипотечный кредит. Расчет Андрея прост – за съем жилья...