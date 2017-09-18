Новым депутатом Волгоградской облдумы от «ЕР» станет волжанин





Только что члены регионального политсовета «Единой России» предложили облизбиркому утвердить депутатом регпарламента по единому избирательному округу Михаила Рогозина. Как сообщает ИА «Высота 102», на экс-руководителя исполкома Волжского городского отделения «ЕР» выбор пал единогласно. В нынешнем созыве новоиспеченный законодатель, который войдет в состав Волжской региональной группы №11 партии "ЕР", проработает два года — ровно столько остается до очередных выборов в областной парламент. Напомним, место депутата облдумы стало вакантным после ухода Владимира Струка на должность советника губернатора.

Во время обсуждения депутат облдумы Илья Кошкарев поинтересовался у новоиспеченного претендента в регпарламент, за счет чего Рогозин содержит семью. Тот ответил - "за счет общественных проектов, в которых есть коммерческая составляющая".

Справка. Михаил Рогозин - член президиума политсовета регионального отделения партии «Единая Россия». Родился в 1980 году. Закончил ВолГУ по специальности "Внешнеэкономическая деятельность", а позже аспирантуру по направлению «Мировая экономика». С 2005 по 2013 год являлся генеральным директором ООО «МЕДИА СВЯЗЬ». С 2013 года и до последнего времени - руководитель исполкома Волжского городского отделения «ЕР». Женат, воспитывает двух сыновей.