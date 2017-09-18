|Политика
|18.09.2017 12:17
Новым депутатом Волгоградской облдумы от «ЕР» станет волжанин
Только что члены регионального политсовета «Единой России» предложили облизбиркому утвердить депутатом регпарламента по единому избирательному округу Михаила Рогозина. Как сообщает ИА «Высота 102», на экс-руководителя исполкома Волжского городского отделения «ЕР» выбор пал единогласно. В нынешнем созыве новоиспеченный законодатель, который войдет в состав Волжской региональной группы №11 партии "ЕР", проработает два года — ровно столько остается до очередных выборов в областной парламент. Напомним, место депутата облдумы стало вакантным после ухода Владимира Струка на должность советника губернатора.
Во время обсуждения депутат облдумы Илья Кошкарев поинтересовался у новоиспеченного претендента в регпарламент, за счет чего Рогозин содержит семью. Тот ответил - "за счет общественных проектов, в которых есть коммерческая составляющая".
Справка. Михаил Рогозин - член президиума политсовета регионального отделения партии «Единая Россия». Родился в 1980 году. Закончил ВолГУ по специальности "Внешнеэкономическая деятельность", а позже аспирантуру по направлению «Мировая экономика». С 2005 по 2013 год являлся генеральным директором ООО «МЕДИА СВЯЗЬ». С 2013 года и до последнего времени - руководитель исполкома Волжского городского отделения «ЕР». Женат, воспитывает двух сыновей.
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|Происшествия
|18.09.2017 14:09
ЧП случилось только что в районе автовокзала в Волгограде на ул. Балонина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, женщина подожгла на себе платье. Пострадавшая выжила, хотя получила ожоги примерно 30% тела. Сейчас ее транспортируют в Волгоградскую городскую клиническую больницу №25. По предварительным данным, женщина является гражданкой Украины, по национальности - цыганка, ее возраст - примерно за 70 лет. Выясняется, что стало причиной этого поступка.
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|Общество
|18.09.2017 13:52
50-летие своего дома в городе Волжский Волгоградской области отпраздновали жители многоэтажки по улице Карбышева, 19. Как сообщает ИА «Высота 102», в программе праздника были выступления творческих коллективов, занимательные викторины, флешмоб, и многое другое. Праздник состоялся во дворе дома-юбиляра. Организаторами мероприятия выступили активные жители дома, Волжский институт экономики педагогики и права. Поддержали начинание администрация города, Волжская городская дума и местное отделение партии «Единая Россия». Для главных гостей праздника – жителей дома, студенты ВИЭПП организовали концерт с участием творческих коллективов, подготовили видеопрезентацию об истории города, устроили фотовыставку, а с самыми маленькими участниками мероприятия провели викторины, конкурсы и флешмоб....
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|Политика
|18.09.2017 13:22 (Обновлено: 18.09.2017 13:52)
Еще один депутат Волгоградской облдумы обзавелся партбилетом «Единой России». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня на заседании политсовета «ЕР» со вступлением в партию поздравили депутата Юрия Корбакова. Документ ему вручил и.о. секретаря реготделения «Единой России» Владлен Колесников. Напомним, в настоящее время фракция "Единой России" в регпарламенте самая многочисленная - в ней состоят 28 человек: это и члены партии, и беспартийные. Последних во фракции - 6 человек.
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|Экономика
|18.09.2017 13:09
На строительной площадке Гремячинского ГОКа состоялось событие, значимое не только для ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», но и для Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, на глубине более чем 1000 метров шахтостроители выполнили сбойку между первым и вторым скиповыми стволами рудника Гремячинского ГОКа. Сбойка стволов позволит улучшить условия проветривания при строительстве подземных выработок рудника и обеспечит наличие двух отдельных выходов для выезда или выхода людей на поверхность. Весь коллектив «ЕвроХим-ВолгаКалия» напряженно работает на строительстве Гремячинского горно-обогатительного комбината – первого в новейшей истории горнодобывающей отрасли СНГ и Европы предприятия, строящегося с «чистого листа». И к этому дню сотрудники...
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|Происшествия
|18.09.2017 12:50
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при долевом строительстве многоквартирного дома по ул. Вучетича в Красноармейском районе Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. Основанием для возбуждения дела по ч. 1 ст. 201 УК РФ послужили материалы прокурорской проверки. Установлено, что ООО "Универсал-Строй" является застройщиком объекта, которое привлекло денежные средства участников долевого строительства в размере более 31 млн рублей. Срок ввода в эксплуатацию жилого дома был назначен на 2 квартал 2016 года, а впоследствии перенесен застройщиком на 4 квартал 2017 года. Проверкой выявлено завышение объемов выполненных работ по строительству этого многоквартирного...
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|Расследования
|18.09.2017 12:34
Сегодня арбитражный суд Волгоградской области не смог приступить к рассмотрению заявления налоговой инспекции Центрального района о признании банкротом гражданина Геннадия Мурылева. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», заседание было отложено в связи с тем, что Мурылев не был должным образом извещен о предстоящем заседании. Между тем, как следует из документов суда, к процессу будут привлечены и представители ГК «Внешэкономбанк». Пока информация о том, сколько и кому задолжал депутат облдумы Геннадий Мурылев, является конфиденциальной. Во всяком случае, о точном размере финансовых претензий кредиторов, а также о том, что из состояния у него имеется, станет известно лишь после...
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|Экономика
|18.09.2017 12:30
Российский союз производителей соков по случаю пятилетия Дня сока в России организовал практикум для московских блогеров и журналистов по вопросам здорового образа жизни. Один из уроков провела компания «Сады Придонья». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, одним из спикеров стал вице-президент по производству компании «Сады Придонья» Иван Самохин. Он наглядно показал участникам мастер-класса, как изготавливаются соки. Причем каждый имел возможность создать свой продукт. «Для всех присутствующих на открытом уроке раздали небольшой набор из концентрированных соков, – говорит Иван Самохин. – Некоторые впервые увидели, как выглядит сырье, из которого изготавливают продукцию на производстве, а также, как делают...
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|Расследования
|18.09.2017 12:28
Апелляционным определением Волгоградского областного суда оставлен без изменения приговор Среднеахтубинского районного суда от 16 мая 2017 года в отношении Александра Галды. Приговором суда первой инстанции он признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области. За содеянное Галда приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В судебном заседании установлено, что в 2009 году Галда заключил фиктивный договор купли-продажи незавершенного строительством здания школы в х.Красный Сад Среднеахтубинского района Волгоградской области, согласно которому он являлся собственником данного объекта....
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|Расследования
|18.09.2017 11:59
Приговором Волжского городского суда Волгоградской области признан виновным мужчина за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий). Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Осужденный в апреле 2017 года, находясь в одном из кафе Волжского в состоянии алкогольного опьянения, позвонил по телефону «112» в службу спасения и сообщил заведомо ложную информацию о том, что в кафе люди из «ИГИЛ» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) заложили...
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|Спорт
|18.09.2017 11:45
Команда академии «Ротор» вышла в полуфинал первенства России. Как сообщили ИА «Высота 102» в академии, команда из игроков спортивных школ 2004 года рождения на проходящем в Тамбове финале первенства России МОА «Черноземье» получила право играть в плей-офф турнира. Накануне юные волгоградские футболисты выиграли поединок у команды «Металлург» из Липецка. Завтра они сразятся с «Авангардом» из Курска. Другие представители Волгоградской области, команды «Олимпия» и «Зенит» в стадию плей-офф не вышли и продолжат борьбу за 9-16 места. К слову, воспитанники академии «Ротор» 2000 года рождения узнали своих соперников по групповому этапу финала Кубка РФС, куда они вышли в начале этого месяца. Юные...
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|Расследования
|18.09.2017 11:44
Несмотря на то, что после крушения 16 сентября учебно-боевого ЯК-130 ВКС РФ "Борисоглебск" в Волгоградской области пилоты отказывались от госпитализации, сейчас они находятся под наблюдением медиков. Как сообщили ИА "Высота 102" на аэродроме, откуда взлетал военный самолет, учитывая, что полет был учебно-тренировочным и плановым, за штурвалом ЯК-130 находился курсант выпускного курса Иван Клименко, его "подстраховывал" майор летчик-инструктор Сергей Заволока. Как уже сообщало ИА "Высота 102", в небе Волгоградской области самолет начал быстро терять высоту. Отведя ЯК-130 от населенных пунктов, пилоты вовремя успели катапультироваться. В настоящее время Иван Клименко и Сергей Заволока находятся в военном госпитале Борисоглебска. По оценке медиков, каких-либо...
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|Расследования
|18.09.2017 11:19
В Светлоярском районе Волгоградской области следователи выясняют обстоятельства гибели двухлетней девочки. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, накануне девочка вместе со своим дядей и его малолетней дочерью отправилась на сельскохозяйственное поле, где мужчина занимался сбором урожая. В какой-то момент ребенок оказался в яме с водой глубиной около 70 см. Искусственный небольшой водоем был вырыт для удобства работников, бравших оттуда воду для разведения удобрений и ядохимикатов. Заметив в воде свою племянницу, которая к тому моменту уже не подавала признаков жизни, мужчина сразу же вытащил ее из ямы и отвез в ближайшее лечебное учреждение. Но медикам оставалось...
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|Политика
|18.09.2017 10:52
Сразу несколько партийных функционеров претендуют на вакантное кресло в Волгоградской облдуме по списку «Единой России». Как сообщил ИА «Высота 102» источник в областном исполкоме «ЕР», шансы на депутатский мандат имеют трое человек, фамилии которых в 2014 году были включены в партийный предвыборный список. Так, единороссы рассматривают вариант трудоустройства в регпарламент председателя областного отделения ДОСААФ России, экс-депутата Волгоградской гордумы Сергея Забеднова. Однако в его биографии есть немало темных пятен, связанных, в частности, со скандалом на выборах в гордуму 2009 года. На одном из участков для голосования тогда вскрылся факт фальсификации протоколов в пользу господина Забеднова. Обе женщины позднее...
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|Финграмотность
|18.09.2017 10:26
Ритм жизни за последние пару десятилетий сильно изменился. И, если наши родители копили на машину лет 15 -20, то имеющие работу россияне могут уже сегодня позволить себе и квартиру, и автомобиль, и бытовую технику. Зачем откладывать это на завтра, если кредит можно взять сейчас? Журналист ИА «Высота 102» вместе с экспертами из банков Волгограда разбирался в преимуществах и недостатках различных видов кредитования. С какой целью? Волгоградец Андрей И. женат уже 6 лет. И столько же лет они с супругой снимают квартиру. Перед появлением в семье ребенка решили взять ипотечный кредит. Расчет Андрея прост – за съем жилья...
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|Расследования
|18.09.2017 09:17
В Волгоградской области третьи сутки продолжаются поиски пропавшего без вести ребенка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, город буквально оцепили полицейские, военнослужащие Федеральной службы войск Национальной Гвардии Российской Федерации. На выездах из города дежурят патрули - досматривают машины. В рейдовых и специальных мероприятиях задействована межведомственная группировка сил и средств в количестве свыше 300 полицейских, следователей, волонтеров, казаков, военнослужащих. Из Волгограда для оказания содействия прибыл сводный отряд ГУ МВД России по Волгоградской области. Из различных регионов прибывают волонтеры для участия в поисках. Осмотрены заброшенные здания, кварталы, берег Дона. Напомним, 15 сентября 2017 года вечером 5-летняя Софья...
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Новым депутатом Волгоградской облдумы от «ЕР» станет волжанин 19
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Политика
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Новым депутатом Волгоградской облдумы от «ЕР» станет волжанин 19
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