Депутату Волгоградской облдумы отложили банкротство

Сегодня арбитражный суд Волгоградской области не смог приступить к рассмотрению заявления налоговой инспекции Центрального района о признании банкротом гражданина Геннадия Мурылева. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», заседание было отложено в связи с тем, что Мурылев не был должным образом извещен о предстоящем заседании. Между тем, как следует из документов суда, к процессу будут привлечены и представители ГК «Внешэкономбанк». Пока информация о том, сколько и кому задолжал депутат облдумы Геннадий Мурылев, является конфиденциальной. Во всяком случае, о точном размере финансовых претензий кредиторов, а также о том, что из состояния у него имеется, станет известно лишь после определения порядка реализации конкурсной массы банкрота.

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что в 2015 году управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области пыталось взыскать с депутата областной думы Геннадия Мурылева свыше 1,5 млрд рублей долга. Основанием для исполнительного производства послужило решение Центрального райсуда Волгограда, вступившее в силу еще в ноябре 2013 года. Согласно решению суда, была установлена задолженность по кредиту завода «ЖБИ №1», гендиректором которого ранее являлся нынешний депутат Геннадий Мурылев. Суд решил обратить взыскание на предмет залога, под который был взят займ – именные акции ОАО «ВЗ ЖБИ №1». Должником суд признал господина Мурылева.

«ЖБИ №1» был признан банкротом 1 сентября 2014 года. В настоящее время на предприятии ведется конкурсное производство. По итогам прошлого года завод находится в числе лидеров среди предприятий области по задолженности перед Пенсионным фондом по страховым взносам за сотрудников.