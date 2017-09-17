«Единая Россия» выберет нового депутата Волгоградской облдумы из трех кандидатов





Сразу несколько партийных функционеров претендуют на вакантное кресло в Волгоградской облдуме по списку «Единой России». Как сообщил ИА «Высота 102» источник в областном исполкоме «ЕР», шансы на депутатский мандат имеют трое человек, фамилии которых в 2014 году были включены в партийный предвыборный список.

Так, единороссы рассматривают вариант трудоустройства в регпарламент председателя областного отделения ДОСААФ России, экс-депутата Волгоградской гордумы Сергея Забеднова. Однако в его биографии есть немало темных пятен, связанных, в частности, со скандалом на выборах в гордуму 2009 года. На одном из участков для голосования тогда вскрылся факт фальсификации протоколов в пользу господина Забеднова. Обе женщины позднее были осуждены за данные махинации и получили условные сроки наказания. Сам кандидат только путем длительных судебных споров смог отстоять свое место в городском представительном собрании. Еще один возможный кандидат на свободный мандат — партиец Михаил Рогозин, который с 2013 года возглавляет исполком Волжского городского отделения «Единой России». Третий претендент — председатель Дубовской городской думы Ирина Дегтярева.

Напомним, имя нового депутата Волгоградской облдумы единороссы назовут уже сегодня на заседании областного политсовета. На минувшей неделе облдума удовлетворила заявление о сложении полномочий нардепа Владимира Струка. Этому решению предшествовала победа на довыборах в областную думу его сына - Михаила Струка.