Жителей Волгоградской области снова не хотят пускать в лес

Региональные власти готовятся продлить срок действующего ограничения посещения лесов Волгоградской области и въезда в них транспортных средств. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект приказа комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, новый режим ограничения посещения лесных массивов будет действовать с 25 сентября по 15 октября. Речь идет об отдельных территориях в 22 лесничествах региона. Между тем, в ГУ МЧС по Волгоградской области напоминают, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим в связи с сохраняющейся чрезвычайно высокой пожароопасностью. Специалисты напоминают жителям о необходимости строгого соблюдения мер противопожарной безопасности.

Отметим, что только за минувшие сутки в области пожарными потушено около 30 возгораний сухой растительности и мусора.



